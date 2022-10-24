Yargı Dizisi Yeni Bölümü Gerilim Dolu Geçti! Ilgaz Ceylin’i Buldu

Dün akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yargı isimli televizyon dizisi 40. bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturdu. Kanal D projesi olarak yayın hayatına başlayan ve her yeni haftada izleyici grubunda farklı soru işaretleri bırakan dizi gerilim dolu sahneleri ile konuşuldu. Her yeni bölümünde seyirci grubunu adeta ekrana kilitlemeyi başaran Yargı dizisi sonraki bölümde yaşanacak olan olayları merak ediliyor. Ilgaz, Ceylin ve diğerlerinin kurban olarak tutulduğu yeri buldu ve daha sonra yaşanacak olan gelişmeler tartışıldı. Ilgaz ipuçlarını takip etmesi sonrasında Ceylin'in ve diğer kurbanların bulunduğu yeri bularak adından söz ettirdi. Ilgaz yaşanan olaylar sebebiyle herkesin sinirlerinin bozulduğu bir anda Eren Komiser ve emrinde olan ekip ile birlikte terk edilmiş konağın altında kaçırılan kişileri buldu.

Yeni bölümleri ile seyirci grubundaki herkesin aklını karıştırmayı başaran Yargı isimli hukuk temalı televizyon dizisi projesi yeni sezonun ilk bölümünden beri bir cinayet araştırması ile devam ediyor. Seyirci grubu cinayet araştırmasının sonuçlarını beklerken seyirci kitlesi Ceylin'in kaçırılması ile yaşanacak olan olayları merak etmişti. Fazla uzamadan bu hikayenin de çözülmesi seyirci kitlesini rahatlattı ve Ilgaz'ın Ceylin'in yerini bulması dizi hayranlarını mutlu eden bir gelişme oldu. Çınar ile konuşan Ilgaz baştan beri şüphelerini arttıran köşke ekipleri yönlendirmeden önce önemli bir adım attı. Burak’ı tanıdığını söyleyen Çınar ise Ilgaz'a onun hakkında bilgiler vermeyi ihmal etmedi ve bu şekilde Ilgaz ipuçlarını birleştirerek Ceylin ve diğerlerinin tutulduğu yeri buldu. Çınar onun akıllı ve sosyoloji okumuş bir çocuk olduğunu anlatırken motoru olduğunu da ifade etti. Ilgaz daha sonra Çınar'dan almış olduğu bilgiler sonrasında köşkün önünde bulunan motosiklet tekerlek izlerini anımsadı. Bu izleri hatırlaması ardından Ilgaz, Eren ve ekibini harekete geçirerek ipuçlarını birleştirdi ve sonuca ulaştı.

Ceylin ve beraberindeki kişiler artık tutuldukları yerlerde iyice sinirlerinin bozulduğunu hissetti ve bir kaçış planı yapıldı. Bu kaçış planının yapıldığı sırada orada bulunan kişiler arasında tartışma yaşanırken Ilgaz ve diğerleri ise kaçırılan kişilerin kapalı olduğu yeri bularak içeri adım attı. Kurbanlar şoka girmesi sonrasında hastaneye kaldırıldı ve bu şekilde dizi projesinin gerilimini sahneleri geceye damga vurdu.

Kan gördüğü anda bayılan Burak ise bu gelişme ile dikkatleri üzerine çekti ve Burak'ın hemofili hastası olduğu öğrenildi. Çınar'ın daha önce Burak hakkında verdiği bilgilerle bu durumda uyuştu seyirci grubu bu konunun farklı bir konunun ipucu olduğunu da kısa süre içerisinde anlamayı başardı. Yargı dizisi 40. bölümüyle seyirci grubuna yeniden heyecanlı anlar yaşattı ve Ilgaz delilleri teker teker toplayarak sonuca ve çözüme ulaştı. Yeni bölümü ile çok konuşulan Yargı isimli dizi projesi Ilgaz'ın Ceylin'i kurtardığı anlar ile sosyal medyaya damga vurdu.

Yargı dizisinin son bölümünün son sahnelerinde ise dizinin sürprizi ortaya çıktığı ve Ilgaz'ın tezindeki kişinin Burak olduğu öğrenildi. Kendi ailesini öldürdüğü öğrenilen Burak daha sonra benzer kişileri bularak bir aile kurmaya çalıştı ve onları da öldürmeye devam etmek istedi.