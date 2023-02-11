Sıfırdan gelene sıfır faizli kredi müjdesi! 14.000 TL'ye varan bonus fırsatıyla ceplere bal lokum niteliğinde gelecek!
Müşteriye ve kredi notuna göre faiz oranları da değişkenlik gösteriyor. Sizlere özel editörlerimiz banka banka hesaplama yaparak faiz oranlarını derledi.
14.000 TL'ye varan bonus fırsatıyla ceplere bal lokum niteliğinde gelecek! Sıfırdan gelene sıfır faizli kredi müjdesi! İhtiyaç kredileri her dönem olduğu gibi yoğun ilgi görüyor ve binlerce kişi nakit sıkıntısını gidermek amacıyla bankalara müşteri oluyor. Bu minvalde bankalar Şubat ayına özel yeni kampanyalar oluşturdu. Müşteriye ve kredi notuna göre faiz oranları da değişkenlik gösteriyor. Sizlere özel editörlerimiz banka banka hesaplama yaparak faiz oranlarını derledi.
Sıfırdan gelene sıfır faizli kredi müjdesi! 14.000 TL'ye varan bonus fırsatıyla ceplere bal lokum niteliğinde gelecek. İhtiyaç kredisi faiz oranları yüz binlerce kişinin gündeminde sıkı bir yer edindi. Faiz oranlarını öğrenmek isteyenler bu konuda arama motorlarını aşındırdı. Her bankanın kendisine özel hesaplama aracı bulunuyor ve son olarak nakit avans fırsatları da dikkat çekiyor.
AKBANK
%0 faizli
6 ay
10.000 TL Taksitli Avans
ENPARA
Toplam Maliyet
22.313 TL
Faiz Oranı
%1,38
Yıllık maliyet oranı %22,78
Aylık Taksit
1.859 TL
HALKBANK
Faiz Oranı
%1,94
Aylık Taksit
839 TL
Toplam Ödeme
30.321 TL
NKOLAY
Kredi Tutarı
70.000 TL
Kredi Vadesi(Ay)
6 Ay
Faiz:
%2,69
Aylık Taksit:
13.077,50TL
Toplam Ödeme:
78.465,02TL
YAPI KREDİ
%0 faizli ve masrafsız, 10.000 TL taksitli nakit avans, 6 aya varan vade fırsatı banka müşterilerine sunuldu.
BURGAN BANK
Kredi Tutarı
10.000 TL
Kredi Vadesi(Ay)
6 Ay
Faiz:
%0,99
Aylık Taksit:
1.739,59TL
Toplam Ödeme:
10.437,56TL
AKBANK
Kredi Tutarı
100.000 TL
Kredi Vadesi(Ay)
24 Ay
Faiz:
%1,87
Aylık Taksit:
5.491,40TL
Toplam Ödeme:
132.323,55TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı
%1,99
Aylık Taksit
847 TL
Toplam Ödeme
30.506 TL
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