14.000 TL'ye varan bonus fırsatıyla ceplere bal lokum niteliğinde gelecek! Sıfırdan gelene sıfır faizli kredi müjdesi! İhtiyaç kredileri her dönem olduğu gibi yoğun ilgi görüyor ve binlerce kişi nakit sıkıntısını gidermek amacıyla bankalara müşteri oluyor. Bu minvalde bankalar Şubat ayına özel yeni kampanyalar oluşturdu. Müşteriye ve kredi notuna göre faiz oranları da değişkenlik gösteriyor. Sizlere özel editörlerimiz banka banka hesaplama yaparak faiz oranlarını derledi.

Sıfırdan gelene sıfır faizli kredi müjdesi! 14.000 TL'ye varan bonus fırsatıyla ceplere bal lokum niteliğinde gelecek. İhtiyaç kredisi faiz oranları yüz binlerce kişinin gündeminde sıkı bir yer edindi. Faiz oranlarını öğrenmek isteyenler bu konuda arama motorlarını aşındırdı. Her bankanın kendisine özel hesaplama aracı bulunuyor ve son olarak nakit avans fırsatları da dikkat çekiyor.

AKBANK

%0 faizli

6 ay

10.000 TL Taksitli Avans

ENPARA

Toplam Maliyet

22.313 TL

Faiz Oranı

%1,38

Yıllık maliyet oranı %22,78

Aylık Taksit

1.859 TL

HALKBANK

Faiz Oranı

%1,94

Aylık Taksit

839 TL

Toplam Ödeme

30.321 TL

NKOLAY

Kredi Tutarı

70.000 TL

Kredi Vadesi(Ay)

6 Ay

Faiz:

%2,69

Aylık Taksit:

13.077,50TL

Toplam Ödeme:

78.465,02TL

YAPI KREDİ

%0 faizli ve masrafsız, 10.000 TL taksitli nakit avans, 6 aya varan vade fırsatı banka müşterilerine sunuldu.

BURGAN BANK

Kredi Tutarı

10.000 TL

Kredi Vadesi(Ay)

6 Ay

Faiz:

%0,99

Aylık Taksit:

1.739,59TL

Toplam Ödeme:

10.437,56TL

AKBANK

Kredi Tutarı

100.000 TL

Kredi Vadesi(Ay)

24 Ay

Faiz:

%1,87

Aylık Taksit:

5.491,40TL

Toplam Ödeme:

132.323,55TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı

%1,99

Aylık Taksit

847 TL

Toplam Ödeme

30.506 TL

haber24.com özel haber