ŞOK bugün aktüel kataloğu şıkır şıkır indirimlerle çılgına çevirdi! 2 sayfalık broşürde yok yok... Eviniz şenlenecek!

Eviniz şenlenecek! ŞOK bugün aktüel kataloğu şıkır şıkır indirimlerle çılgına çevirdi! 2 sayfalık broşürde yok yok... Fenomen indirimlerle gündeme sık sık gelen ŞOK market bu kez 2 sayfalık broşürle müşterilerini çılgına çevirecek. Katalog detaylı bir şekilde incelendiğinde milyonların dikkatini çekecek indirimlerin yarın sabah itibariyle başlayacağı görüldü. Özellikle kataloğda çamaşır makinesi, buzdolabı ve mutfak eşyalarının ön planda olduğu fark edildi.

ŞOK 11 Şubat aktüel kataloğu şıkır şıkır indirimlerle çılgına çevirdi. 2 sayfalık broşürde yok yok. Evinizin dört bir yanı da şenlenecek. ŞOK aktüel kataloğu yine birbirinden farklı indirimlerle kapınızı çalacak. Milyonlarca kişiyi alakadar eden indirimli ürün listesi bu hafta paylaşıldı. Cumartesi günü başlayacak ve 6 gün sürecek kampanya için detaylar belli oldu.

ŞOK 11 Şubat aktüel kataloğu

Kedi Taşıma Çantası

• 22x30x43 cm

• Su geçirmez

• 13 Adet hava kanalı

• Yan cep fermuar girişi

• Ön fermuar girişi

• Tabanlık

• Sırt ve elde taşınabilir

Altus AL 445 NX 5 Programlı 14 Kişilik Bulaşık Makinesi

• Program Sayısı: 5

• Gövde tipi: Standart

• Paslanmaz çelik iç gövde

• Filtre kısmi metal

• Su kesik göstergesi

• Su kaçağı göstergesi

• Kurutma sistemi: statik

• Yüksek bazaya

montaj (Maks.50 cm)

• Program sıcaklıkları

(°C): 35-50-65-70

• Ekran tipi: LCD

• Çocuk kilidi

• Stok 40 adet

Yarı Kapalı Kedi Tuvaleti & Küreği

• Tuvalet;

49,5x38x30 cm

kürek 27,5x8,5x3 cm

Altus AL 10123 D 1200 Devir 10 kg Çamaşır Makinesi

• Program Sayısı 15

• Su Girişi Tek (soğuk)

• Nikel Isıtıcı Var

• Ağırlık 72 kg

• Genişlik 60 cm,

Derinlik 64 cm,

Yükseklik 84 cm

• Stok 70 adet

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