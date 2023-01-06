Sıfır otomobile yeni ÖTV indirimi ve 6 ay ertelemeli 0.49 faizli taşıt kredisi kampanyası geldi mi?

6 ay ertelemeli 0.49 faizli taşıt kredisi kampanyası geldi mi? Sıfır otomobile yeni ÖTV indirimi müjdesi! Yükselen araç fiyatları nedeniyle otomotiv pazarı daralmaya devam ederken sektörde ÖTV indirimi ve araç kredisi desteği beklentisi arttı. ÖTV ile ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra bu konuda çeşitli şartlar son dakika haberlerinde yer almaya başladı. Bu araçları alan kişilerin 5 sene satmama şartı bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca düşük faizli kredi desteği ve ÖTV indirimi 2023’te de devam edip etmeyeceği merak edilen bir diğer konu olmakta.

Dolar ve Euro kuru ile enflasyon rakamlarında yaşanan yükselişin etkisi ile araç fiyatları rekor seviyelere ulaştırdı. İnsanlar ellerindeki para ile istedikleri model araçları almakta zorlanmaya başladılar. Bu durumda piyasada ÖTV indirimi beklentisi oluşmuştu. Pandemi döneminde ilk olarak fiyatları sert bir şekilde düştükten sonra araç sektöründe sonrasında ise yaşanan gelişmeler rekor zamlar olarak fiyatlara yansımıştı.

48 Ay Vadeli 250.000 TL Taşıt Kredisi

Akbank

Toplam Maliyet

421.932 TL

Faiz Oranı

%1,89

Yıllık maliyet oranı %32,75

Aylık Taksit

8.763 TL

Halkbank

Toplam Maliyet

391.528 TL

Faiz Oranı

%1,59

Yıllık maliyet oranı %27,02

Aylık Taksit

8.130 TL

Ziraat Bankası

Toplam Maliyet

391.528 TL

Faiz Oranı

%1,59

Yıllık maliyet oranı %27,02

Aylık Taksit

8.130 TL

ING

Toplam Maliyet

432.326 TL

Faiz Oranı

%1,99

Yıllık maliyet oranı %34,72

Aylık Taksit

8.980 TL

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