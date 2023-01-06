Sıfır otomobile yeni ÖTV indirimi ve 6 ay ertelemeli 0.49 faizli taşıt kredisi kampanyası geldi mi?
Araç fiyatlarında son yıllarda meydana gelen artış sebebiyle birçok kişi araç almaktan vazgeçip yatırımlarını beklemeye aldılar.
6 ay ertelemeli 0.49 faizli taşıt kredisi kampanyası geldi mi? Sıfır otomobile yeni ÖTV indirimi müjdesi! Yükselen araç fiyatları nedeniyle otomotiv pazarı daralmaya devam ederken sektörde ÖTV indirimi ve araç kredisi desteği beklentisi arttı. ÖTV ile ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra bu konuda çeşitli şartlar son dakika haberlerinde yer almaya başladı. Bu araçları alan kişilerin 5 sene satmama şartı bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca düşük faizli kredi desteği ve ÖTV indirimi 2023’te de devam edip etmeyeceği merak edilen bir diğer konu olmakta.
Dolar ve Euro kuru ile enflasyon rakamlarında yaşanan yükselişin etkisi ile araç fiyatları rekor seviyelere ulaştırdı. İnsanlar ellerindeki para ile istedikleri model araçları almakta zorlanmaya başladılar. Bu durumda piyasada ÖTV indirimi beklentisi oluşmuştu. Pandemi döneminde ilk olarak fiyatları sert bir şekilde düştükten sonra araç sektöründe sonrasında ise yaşanan gelişmeler rekor zamlar olarak fiyatlara yansımıştı.
48 Ay Vadeli 250.000 TL Taşıt Kredisi
Akbank
Toplam Maliyet
421.932 TL
Faiz Oranı
%1,89
Yıllık maliyet oranı %32,75
Aylık Taksit
8.763 TL
Halkbank
Toplam Maliyet
391.528 TL
Faiz Oranı
%1,59
Yıllık maliyet oranı %27,02
Aylık Taksit
8.130 TL
Ziraat Bankası
Toplam Maliyet
391.528 TL
Faiz Oranı
%1,59
Yıllık maliyet oranı %27,02
Aylık Taksit
8.130 TL
ING
Toplam Maliyet
432.326 TL
Faiz Oranı
%1,99
Yıllık maliyet oranı %34,72
Aylık Taksit
8.980 TL
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