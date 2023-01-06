1982 -1999 -2000 -2008 öncesi sonrası emeklilik prim gün şartları ve 48'den 52'ye erken emeklilikte yaş tablosu

Erken emeklilikte yaş tablosu! 1982 -1999 -2000 -2008 öncesi sonrası emeklilik prim gün şartları ve 48'den 52'ye... EYT yasasının resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmesiyle birlikte hak sahiplerinin başvuru süreci başlayacak. Yapılın EYT düzenlemesinde 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan ve 5000 ve 5400 prim gününü tamamlayanlar yararlanabilmektedir. Bu açıklamalarla birlikte 1996, 1997, 1998,1999, 2000 yılında sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacağına dair konular da merak konusu olmaya başladı. EYT yasasındaki yaş kısıtlamasının1999 yılının tamamını kapsayıp kapsayamayacağı da merak konusu olan hususlardan biri olarak görülüyor.

3600 ve 5400 prim gününden nasıl emekli olunur?

Birçok kişi emekli olup olamayacağı ile ilgili olarak araştırma yapmaya devam ediyor. Bu konuda çeşitli açıklamalar yapılırken emeklilikte yıl, yaş, prim gün sayısı konusunda hesaplamalar da bu kişiler için internet üzerinden yapılmaktadır. 2 milyon 200 bin kişinin emekliliğe kavuşmasının söz konusu olduğu düzenlemede herhangi bir yaş sınırı istenmemektedir.

3600 ve 5400 prim gününden nasıl emekli olunur? Şeklinde sorulan sorulara yeni düzenleme çerçevesinde cevaplar verilebilmektedir. Düşük prim gün sayısı ile emeklilik hakkı elde edilebilse de bu konuda çok düşük maaş alma söz konusu olduğu için bu konuda dikkatli olmak gerekmektedir.

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