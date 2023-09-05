Taşıt kredisi almak, bu tür kredilerle ilişkili yüksek taksit tutarları nedeniyle pek çok vatandaş için büyük bir zorluktu. Çeşitli bankalardan zaman zaman düşük faiz oranları ve daha uygun taksitlerle ilgili açıklamalar gelse de, sadece birkaçı diğerlerinden ayrılıyor.

Bunlardan biri de KuveytTürk'ün ikinci el otomobiller için özel olarak tasarladığı yeni taşıt kredisi. Toplamda 200 bin TL'ye ulaşan bu kredi, hak sahibi vatandaşlara hızlı bir şekilde veriliyor. Bu taşıt kredisine başvuranlar, nispeten uygun taksit tutarları sayesinde oldukça rahat edecekler. KuveytTürk’ün sunduğu rekabetçi taksit tutarları, kredi fırsatlarını daha da cazip hale getiriyor. Şimdi bu kredinin detaylarına bakalım.

TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bankanın kredi kampanyasından yararlanmak için belirli belgeler gereklidir. Daha detaylı bilgi için Kuveyt Türk ile iletişime geçebilir, mobil uygulamasını ya da şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Taşıt kredisine başvururken bankaya teslim etmeniz gereken belgeler şunlardır:

1. Nüfus Cüzdanı: Geçerli bir kimlik kartı gereklidir.

2. Gelir Belgesi: Bu belge maaş bordrosu, onaylı maaş mektubu, kira sözleşmesi, mali tablolar veya vergi levhası şeklinde olabilir.

3. Maaşlı Çalışanlar için: İşyerinden onaylı bir maaş bordrosu veya onaylı bir işyeri SSK bildirimi gereklidir.

4. Tüketici Finansmanı Başvuru Formu ve Sözleşmesi: Kuveyt Türk Şubelerinden, internet sitesinden veya varsa kampanya noktalarından temin edilebilir.

5. Proforma Fatura: Bir proforma fatura da gereklidir.

KUVETTÜRK 200.000 TL İÇİN ÖDEME TABLOSU

Bu kredi programı kapsamında bireyler, araç alımlarını finanse etmek için 200 bin lira kredi kullanma imkânına sahip olacaklar. Kredi 48 aylık bir süre içinde geri ödenebilir. Faiz oranı yüzde 3,24 olan bu kredinin aylık taksit tutarı 9.772,87 TL'dir. Kredi vadesi boyunca toplam ödeme 470.247,76 TL'ye ulaşacaktır.

Bu kredi için ödenen toplam faizin 269.098,29 TL olacağını da belirtelim. Bu da yıllık %64,73'lük bir maliyet oranına karşılık gelmektedir. Ayrıca bu krediye ilişkin 1.150,00 TL banka tahsis ücreti bulunmaktadır.