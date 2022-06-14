Sıfır Araç Almak İsteyenler İçin Duyuru Geldi! 300.000 TL Altında Araba Bulmak Mümkün Değil

Sıfır araç fiyatları içerisinde zamlanma devam ederken aynı zamanda araba almak isteyenler için çeşitli araştırmalar çoktan başlamış durumda. Başta savaş olmak üzere tedarik sorunu ve pek çok durum ile birlikte fiyatlar artışı gösterirken ortalama olarak %25 oranında artış oldu. Piyasa dahiline son zamanı meydana gelmesi ile birlikte 300.000 TL altında herhangi bir araç kullanımı kalmadı. İşte son olarak hazırlanan kampanyalı fiyatlar ve Haziran ayı itibarıyla ülkemiz içerisinde satılan en uygun fiyatlı otomobiller..

Otomobil sektörü içerisinde meydana gelen hareketlilik sonu hız devam ediyor. Küresel olarak yaşadığımız çip krizine ek olarak bu durum karşısında firmaların üretimi durdurulması gibi durumlar otomobil sektörü üzerinde satış durumlarını oldukça etkilemiş durumda. 0 ve 2 el otomobil içerisinde az talep sıkıntıları meydana gelmesi orantılı olarak fiyat artışlarını etkilemektedir. Bu doğrultuda oto galericiler ve beraberinde sıfır araç liste fiyatlandırma gibi durumlar incelendiği takdirde artış meydana geliyor. Bu doğrultuda 300 bin TL'nin altında araç bulunmak imkansız bir hale geliyor. Bu doğrultuda gözler en uygun araba modellerine dönüyor

Yüzde 25 Zam Haberi Geldi!

Rusya ve Ukrayna savaşlarının artan maliyetleri doğrultusunda sıfır otomobil üretimi konusunda bazı sıkıntılar meydana geldi. Aynı zamanda oluşan dolar yükselmesi gibi sebeplerden dolayı çeşitli araçlar üzerinde %25'ten fazla zam söz konusu.

Sıfır araç fiyatları üzerinde artış meydana gelmesi ile birlikte on otomobil içerisinde ikinci el oto kaydı ve beraberinde 2 el otomobil pazarı ile birlikte yükselen fiyatlar vatandaşları oldukça zorlar bir hale getirdi. Haziran ayı itibariyle ülkemiz içerisinde satılan en uygun fiyatlı araba listesi ise şu şekilde;

Volkswagen

Yeni Polo 1.0 80 ps Manuel Impression, fiyatı 463.400 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life, fiyatı 500.100 TL

Yeni Polo 1.0 TSI PS DGS Life modeli, 540.000 TL

Yeni Volkswagen Golf 1.0 TSI 110 modeli, fiyatı 592.000 TL

Ibiza

Ibıza 1.0 Evo 80 HP SS Style modeli fiyatı ise 402.000 olmakta.

Yeni Ibiza 1.0 Eco TSI 110 HP DSG Style 525.000 TL

Yeni Leon 1.0 TSI 110 HP Style fiyat 650.000 TL

Arona 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style fiyatı 570.000 TL

Skoda

Yeni Fabia 10 TSI PS Elite, fiyatı ise 399.000 TL

Scala 1.0 TSI 110 PS DGS Comfort 547.900 TL

Kamiq 1.0 TSI 110 PS DSG Elite 616.900 TL

Citroen

Yeni c3 feel 1.2 Pure Tech 83 BVM SS 5 ileri fiyatı 434.000 TL

Yeni Citroën C4 feel 1.2 Pure Tech 100 Hp 6 İleri Manuel 558.000 TL

C elysee feel 1.5 blueHD 100 HP ss 6 İleri Manuel fiyatı ise 469.500 TL

Dacia

Yeni Sandero Comfort 1.0 turbo xtronic 90 bg fiyatı 435.000 TL

Sandero stepway comfort 1.0 turbo eco g 100 bg fiyatı ise 401.900 TL

Yeni Duster Comfort 1.0 TCe 90 bg 4x2 e6dfull fiyatı ise 456 .900 TL

Yeni Duster eco g turbo 1000 bg 4x2 476.900 TL fiyatı

Yeni Duster comfort 1.3 turbo 150bg edc 4x2, fiyatı ise 524.900 TL

Yeni Duster Comfort 1.3 turbo q50 bg 4x4 519.900 TL