Temmuz Ayından İtibaren Engelli Maaşlarına Artış Olacak!

Devlet %70, %69 ve %40 oranında engelli olduğuna dair sağlık raporu mevcut olan kişilere düzenli bir şekilde her ay engelli maaşları yatırıyor. Enflasyonda meydana gelen artışlar sebebiyle birçok vatandaş temmuz ayında engelli maaşlarında artış olup olmayacağını merak ediyor. Engelli maaşlarına enflasyon oranlarına bakılarak artış yapılabileceği öngörülmüştü. Eğer engelli maaşlarında bir artış söz konusu olur ise vatandaşlar temmuz ayındaki alacakları maaşı zamlı bir şekilde alırlar.

Yılbaşında yapılan zamlar ile beraber engelli maaşlarında değişiklikler meydana gelmişti. Eğer bir vatandaşın raporunda engelli olma oranı %40 69 arası yazıyor ise 842,81 tl raporda mevcut olan engellilik seviyesi yüzde yetmiş ve bunun üzerinde ise 1264,20 tl olarak düzenli bir şekilde ödeme gerçekleştiriliyor. Fakat son zamanlarda yaşanan enflasyonda meydana gelen artışlar olduğu için engelli maaşlarında da temmuz ayının giriş yapması ile beraber artış göstereceği söyleniyor.

Bu senenin 5 ayını kapsayan enflasyon verilerine bakıldığında memur ve aynı zamanda emekli olan kişilerin zam oranlarının %35'i aşmış olduğu görülmektedir. Bu sebebe bağlı olarak şu anda 35,64 miktarında olan enflasyon kapsamında engelli maaşlarında da yeniden bir düzenleme meydana gelecek. Genellikle enflasyon oranlarına son 6 aylık bakılmaktadır ve o şekilde bakıldığında ise 6 ayın enflasyon oranlarının ise %40, 5i olabileceği öngörülmektedir. Eğer engelli olan vatandaşların maaşlarına zam yapılır ise temmuz ayında bu oran almış oldukları maaşa yansıtılır. Maaşlara zam yapılıp yapılmayacağı ise temmuz ayının ilk haftalarında açıklanır ve daha sonra ise vatandaşlar yapılan o zammı maaşlarında görebilir.

Engelli Maaşlarında Oranlara Bakıldığında Değişme Yaşanması Bekleniyor

Enflasyon oranlarında meydana gelen artışa göre engelli olan vatandaşların maaşlarında artış meydana gelmesi bekleniyor. Haziran ayındayız ve temmuz ayının yaklaşması ile beraber engelli maaşlarına yapılacak olan adamlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Engelli vatandaşlarının sağlık raporunda %40 veya 69 yazıyor ise bu kişilerin maaşlarını 1216 tl'yi yükselmesi ve eğer sağlık raporunda yüzde yetmiş oranında engelli olduğu belirtilmiş ise bu kişilerin maaşlarının ise 1824 tl'ye artması beklenmektedir

Her geçen gün zamlar olduğu için vatandaşlar artık almış oldukları maaşları yetiremediklerini ve maaşlarına zam beklediklerini dile getiriyor. Özellikle engelli olan vatandaşların maaşları biraz daha düşük olduğu için temmuz ayının gelmesi ile beraber bu maaşlara zam yapılması beklenmektedir. Engelli olan vatandaşlara temmuz ayında eğer zam olur ise yansıtılacaktır. Yapılacak olan zamlar ise sağlık raporunda bulunan oranlara göre farklı olacaktır.

Engelli olan vatandaşların sağlık raporu bulunmakta ve bu sağlık raporunda ise engellilik oranları yazmaktadır. Bu duruma bağlı olarak ise engellilik oranlara bakılarak vatandaşların maaşlarına belirli miktarlarda zam yapılacaktır. Enflasyon oranlarında gün geçtikçe artış meydana geldiği görülmektedir. Özellikle enflasyonda yaşanan yüksek oranda ki bu artış engelli maaşlarında da görüleceği söylenmektedir. Maaşlara zam yansıtılır ise son 6 ayın enflasyon oranları baz alınır ve buna bağlı olarak maaşlara zam yapılır. Her enflasyon oranları da meydana gelen artışa göre maaşlara zam yapılır ise şubat ayından temmuz ayına kadar olan enflasyon oranlarındaki değişmeye ve yükselişe bağlı olarak maaşlara zam yansıtılacaktır. Engelli maaşlarına zam yapılır ise temmuz ayının başında açıklama yapılır ve vatandaşlar zamlı olarak ilk maaşlarını temmuz ayında alır.