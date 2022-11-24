Sıfır araba fiyatları 2022 ÖTV indirimi sonrası kaç para oldu? Volkswagen Polo ÖTV indirimli fiyat listesi

Volkswagen Polo ÖTV indirimli fiyat listesi... Sıfır araba fiyatları 2022 ÖTV indirimi sonrası kaç para oldu? ÖTV indirimi düzenlemesnin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından otomobil almak isteyen binlerce vatandaş sıfır araba fiyatları ÖTV indirimli listelerine akın etti. Düzenlemeye baktığımız zaman araç fiyatlarında 30.000-40.000 ve 100.000 TL'ye varan indirimlerin olduğunu görüyoruz. Volkswagen Polo ÖTV indirimli fiyat listesine baktığımız zaman 87.000 TL bir indirimin yapıldığını görüyoruz. Volkswagen Polo ÖTV indirimli fiyatı 465.000 TL'ye düşmüş durumda.

Volkswagen Polo ÖTV indirimli fiyat listesi

45 ÖTV seviyesi bağlamında temel alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya çıktı

yüzde 50 ÖTV seviyesi bağlamında temel alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya çıktı

yüzde 60 ÖTV seviyesi bağlamında temel alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya çıktı

yüzde 70 ÖTV seviyesi bağlamında temel alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı çıktı

Motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki konvensiyonel otomobillerin, nerdeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında bir farklılığa gidilmedi.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle; yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV seviyesine tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.

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