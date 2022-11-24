Fıat Egea, Renault Clıo, Hyundai İ20 ÖTV indirimi sonrası kaç para? O araba 355.500 TL'ye düştü! 100.000 TL indirim

O araba 355.500 TL'ye düştü! 100.000 TL indirim... Fıat Egea, Renault Clıo, Hyundai İ20 ÖTV indirimi sonrası kaç para? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yasa ile eş güdümlü, matrah yüzde 40 ile yüzde 75 arasında arttırılırken, fiyatlara yansıması yüzde 5,5 ile yüzde 19 arasında değişiyor. Yeni planlama ile eş güdümlü Renault Clio, Hyunda i20 ve Fiat Egea başta olmak üzere otomobil fiyatları düşerken; detaylar da haber24.com'da

Sıfır otomobillere genel olarak yüzde 10'luk bir zam yapılmıştı, söz hususu indirimle bu zammın etkisinin ortadan kaldırıldığını bildiren gazeteci Emre Özpeynirci, oluşturulan matrah güncellemesinden yalnızca 595 bin TL'nin altında fiyata sahip modeller etkilendiğini söyledi.

FIAT EGEA'NIN YENİ FİYATI ÖTV İNDİRİMİ SONRASI KAÇ PARA OLDU?

En ucuz Fiat Egea'nın fiyatı 402.900 TL'den ,11 indirimle 355.500 TL düştü

EN UCUZ RENAULT CLIO ÖTV İNDİRİMİ SONRASI KAÇ PARA OLDU?

En ucuz Renault Clio'nun fiyatı 448.000 TL'den ,67 indirimle 373.300 TL'ye düştü.

HYUNDAİ İ20 ÖTV İNDİRİMİ SONRASI KAÇ PARA OLDU?

En ucuz Hyundai i20'nin fiyatı 437.000 TL'den ,67 indirimle 364.166 TL'ye düştü.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV Matrah oranları: Silindir hacmi 1600 CM3'ü geçmeyenler; ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 45 vergi oranı ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşıp 220.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı ÖTV matrahı 220.000 TL'yi aşıp 250.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 60 vergi oranı ÖTV matrahı 250.000 TL'yi aşıp 280.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 70 vergi oranı Diğerleri: Yüzde 80 vergi oranı Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler - Elektrikli motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler Ünlü ekonomistten altın alanlara tüyler ürperten uyarı: O tarihte patlayacak! Darbe inecek! - ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşmayanlar : Yüzde 45 vergi oranı - ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşıp, 350.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

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