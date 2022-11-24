ÖTV indirimi sonrası hangi otomobil ne kadar oldu? Kia Picanto, Renault Clio, Citroen C3, İ10, Corsa, Polo yeni fiyatlar

Otomobillere dair ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. En son 13 Ocak 2022 tarihinde oluşturulan matrah düzenlemesi tekrardan güncellendi. Yeni düzenlemeyle eş güdümlü birtakım otomobillerin fiyatları 100 bin liraya yakın düşüşler yaşadı. Böylece satış fiyatı 594 bin 723 liranın altında olan otomobillerde matrah değişmiş oldu.

Herkesin bildiği gibi aslında 1 Aralık tarihi verilmişti. Bu durum herkesinm tepkisine yol açmıştı. Bu anlamda gece geç saatlerde beklenen karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 1600 cc'ye kadar motor hacmine sahip olan otomobillerde matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor kuvveti 50 kilowaatı geçip, motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine yükseltildi. Ve bakıldığı zaman 30-40 bin lira birtakım otomobillerde de 100 bin liraya yakın düşüşler oldu.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV Matrah oranları:

Silindir hacmi 1600 CM3'ü geçmeyenler;

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 45 vergi oranı

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşıp 220.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

ÖTV matrahı 220.000 TL'yi aşıp 250.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 60 vergi oranı

ÖTV matrahı 250.000 TL'yi aşıp 280.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 70 vergi oranı

Diğerleri: Yüzde 80 vergi oranı

Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

- Elektrikli motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

- ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşmayanlar : Yüzde 45 vergi oranı

- ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşıp, 350.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

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