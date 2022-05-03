Sıcak gelişme! Bankaların aracılığı ile SGK üzerinden 15 bin TL ile 35 bin TL arasında ödeme yapılıyor! Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre SGK üzerinden destek adı altında 15.000 TL ile 35 bin TL arasında ödeme yapılacak nokta başvuru işlemlerinizi yapmayı ihmal etmeyin!

SGK üzerinden destek adı altında 15.000 TL ile 35 bin TL arasında destek ödemesi bankalar aracılığı ile vatandaşların hesaplarına aktarılacak. Son dakika kampanyası ile beraber 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacak nakit kredi kampanyası an itibariyle başladı. Acil para gereksinimi bulunan vatandaşlar açısından gerçekleştirilecek bu kampanyalarda, Sosyal Güvenlik Kurumu destekli olarak 35 bin TL'ye kadar nakit kredisinin kullanılması mümkün hale gelecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, yapmış olduğu duyuru ile beraber emekli maaşı olan ve asgari ücret ile çalışan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden 35 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ziraat Bankası 35 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başvuru şartları neler?

Kamu bankası olarak faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası tarafından ihtiyaç kredisi kullanacak vatandaşların emekli olmaları halinde 35.000 TL’ye kadar kredi almaları mümkündür. Diğer taraftan asgari ücretle çalışan vatandaşların ise 15 bin TL’ye kadar kredi tutarını 36 aylık vade seçeneği şeklinde 3 ay geri ödemesiz bir şekilde kullanması mümkündür. Ziraat Bankası üzerinden hesabınız varsa ya da diğer kamu bankaları Vakıfbank ile Halkbank üzerinden de aynı şekilde müracaat işlemlerimizi gerçekleştirerek 35 bin TL’ye kadar acil nakit problemlerinizi gidermeniz için başvuru işlemlerinizi gerek şube üzerinden gerekse de mobil bankacılık üzerinden yapabilirsiniz.