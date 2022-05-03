Kredi Çekerken Ödenen Hayat Sigortası Primleri Geri Alınabilir Mi? Hayat sigortası ile ilgili haberler son zamanlarda araştırılmaya başlandı. Buna göre bankalardan çeşidi krediler çekilirken imza altına alınan ve ödenen hayat sigortası primlerinin e-devlet uygulaması üzerinden gerçekleştirilen müracaat işlemleri ile geri alınması söz konusudur.

Bu ödemeleri geri alması için ne yapması gerekir?

İlk hesapta sosyal medya platformlarında ses getiren bu haber, vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Bugün e-devlet uygulaması üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirirken bir sıkıntı yaşamasına rağmen sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumundan yapılan açıklama ise kafaları karıştırdı.

Kredi çekerken bankaya ödenen hayat sigortası ödemeleri geri alınıyor mu?

Sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre e-başvuru sistemi üzerinde böyle bir özelliğin bulunmadığı açıklandı.

Sigortacılık ve özel emeklilik e başvuru sistemi, meydana gelen uyuşmazlıklara yönelik başvuruların kurum tarafından hızlı ve kolay bir biçimde değerlendirilmesini teminen kurulmuştur şekilde ifadeler kullanıldığını Buna göre vatandaşların, bankalardan herhangi bir kredi çekerken hayat sigortası ya da başka sigorta isimleri ile bankaya ödemiş oldukları primlerin ya da ödemelerin geri alınması ile alakalı sosyal medya platformlarında son birkaç gündür adete ortalıkta tozu dumana katan konuşmalar ve yazılıp çizilenler ile ilgili gerçeklik payının bulunmadığını söyleyebiliriz.