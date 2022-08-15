SGK'lı Çalışan Kişilere Müjdeli Haber! Bankadan Sizlere Maaşınızın 15 Katına Kadar Belgesiz Destek Ödemesi Başladı...

Ssk olarak bir işyerinde çalışıyorsanız, sizler, bankalar üzerinden maaşlarınızın 15 katına kadar gelir belgesiz olarak destek ödemesi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Sgk üzerinden verilecek olan Nakit kampanyasında devlet bankaları ve bazı özel bankalar tarafından hızlı bir şekilde nakit kredi imkanları sağlanmaktadır.

Devlet bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler için Ziraat Bankası ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada, kişilerin son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması durumunda maaşlarının 15 katına kadar gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı. Sadece kamu bankaları üzerinden değil, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası da destek vereceğini duyurdu.

MAAŞLARIN 15 KATINA KADAR ÖDEME OLACAK!

Sgk üzerinden sigortalı olarak çalışan vatandaşların nakit ihtiyaçları olmaları durumunda maaşlarının on beş katına kadar ihtiyaç kredilerini alarak destek kredilerinden faydalanabiliyorlar. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte giderek 15 katına kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler.

Ziraat Bankası Halkbank şubelerine gitmeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar ise kredi almak istiyorlarsa banka şubelerine giderek işlemlerini yapabildikleri gibi, ayrıca kredi başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay bir şekilde yapabilmektedirler.

Ziraat Bankası ve Halkbank haricinde Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden de kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşların aynı kredi şartlarına uygun olmaları durumunda ve daha önce bankalardan kredi almamaları durumunda, maaşlarına göre, kredi imkanı sağlanıyor. Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvuru yapabilir veya bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası gibi bu bankada düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlamaktadır. Garanti Bankası haricinde Yapı Kredi Bankası üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, maaşlarının 15 katına kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 kredi başvurusunda bulunmaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, kredi başvurularını ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak, daha hızlı birşekilde yapabiliyor.