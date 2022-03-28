SGK'dan Son Dakika Emeklilik Yaşı Açıklaması Geldi! 43 Yaşında Derhal Emekli Olabilirsiniz

SGK'dan Son Dakika Emeklilik Yaşı Açıklaması Geldi! Derhal Emekli Olabilirsiniz. SGK tarafından yapılan açıklamanın hemen ardından Resmi Gazete'de yayımlandı! 43 yaşında erken emekli olmanız artık hayal değil gerçek.

Yıpratıcı ve ağır işlerde çalışan vatandaşlar, fiili hizmet süresi zammı veya bir başka deyişle yıpranma hakkı ile erken emekli olma avantajını yakalayacak. Daha düne kadar 18 meslek grubuna bu hak sunulurken yapılan son çalışma ile beraber sağlık çalışanları başta olmak üzere cezaevi görevlileri gibi yeni meslekler de bu gruba dahil edilerek, 45 iş koluna erken emeklilik avantajı tanındı.

43 Yaşında Emeklilik

Fiili hizmet süresi zamanın ne şekilde uygulanacağına geldiğimizde ise normal şartlar altında çalışma süresi olan 360 günün daha da üzerinde çalıştığı riskli iş kollarına ve kanunun bu sektörde tanımış olduğu artı ek sürelere göre fazladan hizmet süresi eklenmektedir. Madenlerde çalışan vatandaşlar açısından bir süre daha çok 180 gün, yani 6 ay olacak şekilde belirlendi. Yeraltı madenlerinde faaliyet gösteren bir işçi, 360 gün bir fiil tanıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığı takdirde 540 gün çalışmış sayılacak.

SGK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre listeye dahil edilen iş kolları ile ilgili çeşitli iyileştirme çalışmalarının yapılmasından sonra erken emekli olmak artık hayal olmaktan çıkıp gerçek olacak.

Çalışıldığında uzun yılların aradan geçmesi ile beraber çabuk yıpratan meslek gruplarının bu listeye dahil edilmesi ile beraber emekli olacak meslek grubu sayısı böylelikle artmış olacak.