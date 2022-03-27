Üç Kız Kardeş Dizisi Salı Akşamlarının Kazananı Oldu

Kısa bir süre önce ekran hayatına başlayarak yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkaran Üç Kız Kardeş dizisi üstün başarı göstermiş ve rakibi olan projeleri şaşırtmayı başarmıştı. Seyirci kitlesi de Üç Kız Kardeş dizisinin elde ettiği yükselişi şaşkınlıkla izledi ve projeye hayran kaldı.

Uzun süre boyunca ekranlarda zirveyi zorlamış olan Destan dizisi ise hiçbir projeye zirveyi kaptırmamıştı fakat Üç Kız Kardeş bu geleneği bozan dizi olarak yorumlandı. Salı akşamlarına damga vuran proje sessiz sedasız bir şekilde zirveye yerleşti ve yaşanan bu durum da herkesi şaşırttı.

Söz konusu proje, Baba dizisi ile bir hafta ara ile başlamıştı ve Kanal D ekranlarında sezon ortasında adeta ekranlara damgasını vurdu. Show TV'nin Baba dizisi ile rakip olarak görülen fakat Destan dizisini bile ezip geçen Üç Kız Kardeş projesi konusu ile ilgileri üzerinde topluyor. Başrollerde Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya ve Almila Ada'nın yer aldığı Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi bu hafta izleyici karşısına çıkan 5. bölümü ile tekrardan seyirci grubunusarstı ve ilgileri üzerine çekti. Dram ağırlıklı olayları hikayesi ile seyirci kitlesinin beğenisini toplayan Üç Kız Kardeş isimli yeni proje tüm kişiler kategorisinde birincilik koltuğuna oturdu.

İlk başlarda Baba isimli Show TV projesi Üç Kız Kardeş ile rakip olarak görülmüştü fakat dizinin daha orta halli bir duruş sergilemekte olduğu ortaya çıktı. Baba dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor ve kemik bir izleyici grubu oluşturmaya çalışıyor.

Show TV'nin beğenilen projesi ortalama üzerinde izlenme oranları elde ediyor ve Baba ismi ile ekran yolculuğunu sürdürüyor. Diğer taraftan Üç Kız Kardeş dizisi ise hızlı bir yükselişe geçti ve salı akşamlarının galibi haline geldi.