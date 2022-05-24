SGK'dan Son Dakika Açıklaması: 25 Yıl Evli Kalan Ev Hanımları Tek Kuruş Ödemeden Anında Emekli Olabiliyor! Türkiye sigortalılık sistemi açısından bakıldığında emekli olabilmek amacıyla yasal mevzuat hükümleri gereğince belirli prim gün sayısının tamamlanmış olması ile yasalarda belirtilen yaş kriterinin yerine getirilmiş olması gerekir. Fakat pek çok ev hanımı, belirli bir dönem çalışmış olsalar dahi iş yaşamını yarıda bırakmak zorunda kalabiliyor. Bu durumda da özellikle de belirli bir prim gün sayısını yerine getirmiş olma koşullu yerine getirmek ve ev hanımları açısından ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan emeklilik sistemi uyarınca ev hanımlarının emekli olabilmelerinin önü böylece açıldı.

Mevzuat hükümlerine göre herhangi bir işte çalışmayan ev hanımları, bazı kriterleri taşımak suretiyle emekli olma hakkını elde edebiliyor. İşte karşınıza herhangi bir sigortalı iş yerinde çalışmayan ev hanımlarının emekli olabilmelerin ile alakalı tüm detaylar ve çok daha fazlası haberimizde..

Ev Hanımlarına Emeklilik!

Herhangi bir iş yerinde sigortalı bir şekilde çalışmıyor ev hanımları açısından emekli olma yolu açıldı. Çalışmayan ve sigortaları bulunmayan ev hanımları, istedikleri zaman isteğe bağlı sigorta sisteminden faydalanarak emeklilik açısından gerekli adımları atabiliyor. Bu koşulların başında ise kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir bağının olmaması geliyor. Yani kişinin, herhangi bir biçimde BAĞ-KUR ya da SSK olmaması hatta yaşlılık ve dul aylıklarının alınmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda kişinin 50 yaş veya üzeri olması ile Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.

Ev Hanımları İçin İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yukarıda saymış olduğumuz bütün koşulları taşıyan ev hanımlarının emeklilik ile ilgili faydalanabilmeleri açısından kendilerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne giderek isteğe bağlı sigorta başvurusu işlemlerini derhal yapmaları gereken nokta başvuru işlemlerinin yapılmasından sonra isteğe bağlı sigortalı olan vatandaşlar, o an itibariyle 4 ‘li yani BAĞ-KUR’lu şekilde değerlendirildi. Fakat kişi, daha önceki yıllarda çalışan fakat eksik prim sebebiyle bu yöntemi uygulamış ise bu durumda SGK'dan emekli olarak görünebilir.