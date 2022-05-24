Akbank duyuru yaptı! Vatandaşlara evden çıkmalarına gerek kalmadan 10.000 TL ödeme vereceğini duyurdu! SON DAKİKA HABER

Evden Çıkmadan Sadece Bunu Yaparak 10 Bin TL Nakit Desteği Alabilirsiniz! Bankacılık faaliyetlerine başlangıç yaptığı günden itibaren vatandaşlara modern bankacılık hizmetlerini sunmaya çalışan Akbank, kredi avantajları ile her zaman en hızlı biçimde müşterilere destek olmaya devam ediyor.

Uygun faiz oranları ile esnek ödenme alternatifleri şeklinde büyük bir avantaj sağlayan ve aynı biçimde anında kredi avantajları ile ihtiyaçlarınızı gidermeye çalışan Akbank tarafından anında kredi avantajları ve detayları ilan edildi. bankacılık faaliyetlerine başlangıç yaptığı günden itibaren vatandaşlara modern bankacılık hizmetlerini sunmaya çalışan Akbank, kredi avantajları ile her zaman en hızlı biçimde müşterilere destek olmaya devam ediyor.

Akbank'tan Esnek Ödeme Seçenekleri İle Uygun Faiz Oranları

Evlilik masraflarından tatile, beyaz eşya alımından mobilya alımına, sağlıktan eğitime pek çok ihtiyacınızı yerine getirmek amacıyla faydalanabileceğiniz Akbank anında kredi ile ihtiyaçlarınızı da anında karşılamanız mümkündür.

Bankanın en çok 36 aya varan vadeler ile tüketicilerin hizmetine sunduğu kredi açısından belirlenmiş olduğu faiz oranı ise %2 oranı ile bankadan alacağınız 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi için her ay düzenli bir şekilde ödemeniz gereken rakam 430 TL’dir.

Kolayca Müracaat Edin

Acil Nakit paraya gereksinim duyduğunuz anda artık banka şubelerine gidip saatlerce kuyrukta beklemenize gerek yok. Teknolojik ve modern bankacılık anlayışı ile hizmet sunan Akbank, teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanarak kredi süreçlerinde de büyük bir hız ile ihtiyaçlarımıza cevap vermeye çalışıyor.

Buna göre Akbank mobil uygulamasını cep telefonunuzu indirdikten sonra hangi miktarda kredi kullanabileceğinizi öğrenebilir veya bu işlemi gerçekleştirmeye gerek duymuyorsanız doğrudan bir şekilde kredi müracaat işlemlerinizi yerine getirebilirsiniz böylece Akbank mobil uygulaması üzerinden 100.000 TL'ye varan krediyi alabilirsiniz. En çok 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacak Kredi miktarının 50.000 TL'den fazla olması durumunda 24 aylık vade seçeneği devreye sokacak.