SGK'dan Önemli Açıklama! 1800 gün prim ile emekli olunacak!

Milyonlarca vatandaş, hem çalışma hayatlarından hem de yaşam şartlarından dolayı erken emeklilik imkanından faydalanmanın hayalini kurmaktadır. SGK da bu konuda bazı rahatsızlıklara yönelik olarak erken emeklilik imkanını gözden geçirmeye devam etmektedir. Peki, erken emeklilik şartları nelerdir? SGK, hangi hastalıklara erken emeklilik vermektedir?

Çalışan vatandaşların, en büyük hayallerinden biri olan emeklilik, hem sosyal güvence hem de maaş hakları ile kişilerin hayallerinde yer almaktadır. Bazı vatandaşlar ise bu konu ile ilgili olarak erken emeklilik şansı bulunmaktadır. Bu koşulların en başında ise sağlık problemleri yer almaktadır. Erken emekliliğin sağlanmasına neden olan bazı hastalıklar ise emeklilik için gerekli onayların verilmesini de sağlamaktadır.

Sağlık konusu nedeni ile çalışan kişinin, çalışma gücünün % 60 civarını kaybetmiş olması gerekmektedir. bu oranla beraber en az 1800 günlük prim şartını da doldurmuş olma gerekliliği vardır. Bazı hastalıklar için de koşullar değişiklik gösterebilmektedir. Kanser teşhisi konulan vatandaşlar, bir süre malul sayılmakta, bu kişilere 18 ay olmak üzere maaş ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Erken emeklilik imkanı sağlayan hastalıklardan biri de şeker hastalığı olarak ele alınmaktadır. SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği kapsamında şeker hastalığı bulunan kişilerin malulen emekli sayılabilmeleri yönünde rahatsızlığı vücutta en az 3 organı etkilemesi gerekliliği bulunmaktadır. Peki, bu konuda erken emekli olma koşulları nelerdir? SGK hangi rahatsızlıklar ve kronik hastalıklar için erken emeklilik vermektedir?

Milyonlarca vatandaş, çalışma hayatından erken emekli olmanın hayalini kurmaktadır. SGK bazı hastalıkları ve kronik rahatsızlıklar için olmak üzere erken emeklilik şansını vermektedir. Bu hastalıklardan biri de diyabet, şeker hastalığı olarak ele alınmaktadır. Şeker hastalarının bu emeklilik fırsatından yararlanması için ise, hastalığın kişideki çalışma gücü üzerinde yüzde 60 oranında kayıp olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca kanser hastaları da belirli bir süre için malul sayılabilmektedir. Bu zaman dilimi için de 18 aylık maaş verilmektedir.

Yönetmelik Detayı Ne Diyor?

-Sosyal güvenlik mevzuatı, çalışma gücünü belli oranda kaybetmiş kişilere,

-Doğuştan bir engel durumu var ise,

-Yine sonradan meydana gelen rahatsızlıklarda da malulen emekli durumu hakkı tanımlanmaktadır.