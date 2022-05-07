QNB Finansbank Duyurdu: 3000 TL Ödeme Verilecek

QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. 3000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için güncel kampanya detayları belli oldu. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bu banka üzerinden 36 ay vadeli düşük faizli ihtiyaç kredisi alabiliyor. QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların kredi şartlarına uygun olması durumunda ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde alabileceklerdir.

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, 3000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa hızlı bir şekilde kredilerini hesaplarına getirebilmektedirler. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, başvuru yaptıktan hemen sonra 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, kredi alabilmektedirler.

Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan her vatandaşın, 18 yaşından büyük olması durumunda kredi değerlendirmesine girecek olması, banka tarafından yapılan duyuru sonrasında belli oldu. Resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, banka kredi puanı uygun olması durumunda SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, gelecek ve 3000 TL ile üzerinde ihtiyaç kredisi hemen ne kadar onay aldığını görebilecek.

QNB Finansbank üzerinden SMS ile 3000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Son zamanlarda bankalar düşük limitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadırlar. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda SMS ile 3000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atarak hemen yapabileceksiniz. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve enaz limitli olarak 3000 TL ve 75000 TL arasında kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Bankalara borcu olmayan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa o daha yüksek limitlerde kredi notu uygun olması durumunda bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar.