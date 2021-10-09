SGK’dan 25 Yıl Evli Kalana Müjdeli Haber! Şartları Yerine Getiren Emekli Oluyor!

Genç yaşta evlenip de çalışma hayatına katılamayan ve sigortalı olamayanlar için SGK’dan emeklilik fırsatı sunuyor. Geçmişinde hiç çalışmayan ve 25 yıl evli kalan ev hanımları, bazı şartları sağlamaları durumunda emeklilik hakkı elde ediyor. Son dakika gelişmesi olarak yaşanan bu gelişme ile beraber SGK’dan emekli olmak isteyenler için araştırmalar hız kazandı.

SGK’dan gelen bu son dakika gelişmesi ile beraber çalışmayan ve en az 25 yıl evli kalan ev hanımları için emeklilik büyük umutlara vesile oldu. Evli olduğu için çalışmamış ve sigorta primini düzenli bir şekilde ödeyememiş olan ev hanımları bu primleri düzenli olarak ödemeleri halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan bu fırsattan yararlanabilecek.

Ev Hanımlarının Emeklilik Şartları Neler?

Normal çalışma şartlarında 2008 yılından sonra çalışma hayatına başlayan bir kişinin emekliliği 2.700 prim günü yatırınca gerçekleşebilmektedir. Buna ek olarak en az 20 sene de çalışma hayatında olması gereklidir. Ancak Sosyal Güvenlik Kanunu gereğince, sigorta primi ödemeyen ve sigorta girişi olmayanlar emeklilik hakkında yararlanamıyor. Bu durumun yarattığı mağduriyetin giderilmesi için meclise sunulan yeni yasa teklifi ile beraber, çalışmayan veya çalışamayan kadınların emeklilik uygulamalarında ciddi değişiklikler meydana getirmesi öngörülüyor.

Söz konusu emeklilik düzenlemesi için TBMM komisyonuna teslim edilen yasa teklifi uyarınca en az 25 sene evli kalmak ve 50 yaşını doldurmuş olmak temel şartları arasında yer alıyor. Emeklilik hakkından faydalanmak için ev hanımlarının bu temel iki şartı taşıması gereklidir. Bu şartlara ek olarak SGK ile daha önceden bir bağının bulunmaması, belirli bir süre çalışmış ve SGK kayıtlarının olması halinde ise emeklilik başvurusu yaptıkları süre içerisinde SGK kayıtlarının olmaması, 1995 yılı ve öncesinden itibaren evli olmak ve en az 25 yıl evli kalmak, en az 50 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından büyük olmak, malullük ve yaşlılık maaşı almamak, gelir vergisi ödememek temel şartlar arasındadır.

Emeklilik Nasıl Olacak?

Çalışmayan ve ev hanımı olan kadın, borçlanarak prim ödemesi gerçekleştirecek ve emekli olabilecek. Prim ödemeleri ise her ay düzenli olarak SGK’ya yapılacak.