Halkbank Son Dakika Yayına Verdi: 30.000 TL Hesabı Olan, Olmayan Kişiler Onay Alıyor

Son Dakika haberi ile Halkbank yeni kredi kampanyası duyurusu yaptı. Banka kredi kampanyasında özellikle düşük faizli kredi almak isteyenlere anında onay vereceğini duyurdu. Halkbank aracılığıyla yeni bir kredi paketi lansmanı yapılmıştır. Banka, bu haftaya özel yeni kredi paketini son dakika olarak müşterilerine sunuyor. Kredi ve banka kartı sahibi kişiler, bankaya gitmeden Halkbank aracılığıyla 30.000 TL'ye kadar nakit destek alabilecek. Web sitesinde kampanya detayları hakkında da bilgi verildi. Bu özel teklif Ekim ayı sonuna kadar geçerli olacaktır.

Halkbank Akşam Yayına Verdi

Halkbank kredi almak isteyenlere müjde verdi. Kredi kullanmak isteyenlerin Halkbank kredi kartı veya Halkbank banka kartı kullanmaları gerekmektedir. Kredi kartı kullananlar kredi kartı borçlarını zamanında ödedikleri takdirde banka daha uygun faiz oranları ile kredi verecektir. Halkbank banka kartı olan kişilerle normal kartla alışveriş yapıyorsa, banka bu kişilere 30.000 TL acil nakit ihtiyacı olan kişilere anında kredi verebilecektir.

Anında 20.000 TL Para Yatırma!

Halkbank 20.000 TL Kredi kampanyasına katılmak isteyenler öncelikle başvuru koşullarını bilmelidir. Banka özellikle kredi başvurusu yapacak kişilerin belirli şartları taşıması durumunda onay vermektedir. Kredi alanlar, başvurunun hemen ardından banka müşterilerine sonucu iletmektedir. Kredi alabilmeniz için banka kredi notunuzun en az 1200 ve üzeri olması gerekmektedir. Ayrıca banka hesabınızı veya kredi kartı hesabınızı ve internet bankacılığı şifrenizi de edinmeniz gerekmektedir. Bu şekilde online olarak yapılan kredi başvurularında banka hesaplarınıza 30.000 TL kredi aktaracaktır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Halkbank 30.000 TL kredi başvurusu, Halkbank mobil uygulaması üzerinden yapılıyor. Başvuru yapacak olan kişiler, yukarıda da belirttiğimiz kredi başvuru şartlarına uygun olursa, kredilerini hemen hesaba atabiliyorlar.