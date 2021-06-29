SGK ve Devlet Destekli Emekli Kredisi, 100000 TL Olarak Duyuruldu, 36 Ay Vadeye 90 Gün Ödeme Yok

SGK ve Devlet Destekli Emekli Kredisi, 100000 TL Olarak Duyuruldu. 36 ay vadeye kadar verilecek olan devlet destekli emekli kredilerinde 100000 TL olarak hemen hesabınıza atabileceksiniz. Sgk ve devlet destekli olarak verecek bu emekli kredilerini, kamu bankaları ile birlikte bazı kamu destekli özel bankalardan yararlandıracaktır. Emekli olan kişilerin kredi başvuruları yapmaları ile birlikte hemen kredi onayı verilmektedir.

Pandemi döneminde özellikle kredi imkanı sağlayan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler bu kredilerde daha düşük faiz oranları ve gelir belgesiz olarak kredi kullanabilecektir. Emekli kredisinde, SGK destekli olarak verilen kredilerin ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme de yapılmaktadır. Kredi kullanmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubesine giderek bu kredinin başvurusunu yapabilirsiniz. Kredi almak isteyenler, ayrıca emekli maaşlarında bu bankalardan alması şartı vardır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alırsanız emekli promosyonu da alabileceksiniz. 750 TL'ye kadar verilen ve SGK tarafından ödenen emekli promosyonları 3 yıl geçerlidir.

Kamu bankaları devlet destekli emekli kredisi duyurusu yaptı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 100000 TL emekli kredisi kullanmak isteyenler için resmi internet sitesi üzerinden duyuru yapıldı. Bu duyuru sonrasında Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankalarından da başvuru ekranları açılmıştır. Kredi kullanmak isteyen kişiler bu bankalar üzerinden 36 ay vadeye kadar işlem yaparak, kredi başvurusunda bulunabilirler. Sgk destekli olarak verilecek. 100000 TL kredilerde, bankadan kredi kullandığınızda, diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarınızı da kapatmak isteyeceklerdir. Diğer bankalarda borçlarınız varsa bu bankalar, sizlere kredi onayını bu şekilde ve bu şartlarda verecektir.

Şekerbank ve İş Bankası da kampanyaya katıldı.

Kamu destekli, bankalardan olan Şekerbank ve İş bankası da kampanyaya katılan bankalardandır. Emekli maaşınızı bu iki bankaya taşıyarak, hemen kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinizi bir gün içerisinde kullanabilirsiniz. Şekerbank, üzerinden 100.000 TL'ye kadar verilen kredilerde, diğer bankadaki olan borçlar, kapatılmak kaydıyla onaylanacaktır. İş bankası üzerinden de 100.000 TL ve üzerinde Emekli Kredisi alabilmeniz için bu bankaya maaş taşıması, yapmanız gerekmektedir. Her iki bankada devlet destekli olarak bu kredileri vereceği için düşük faiz oranları ile işlem yapıyorlar.

Emekli kredisinde kredi notu önemli mi?

Emekli kredisi kullanacak olan kişilerde, kredi notu önemli değildir. Emekli kredisi kullanmak istiyorsanız, kredi notunuzun düşük olması bile yeterlidir. Sadece bankaların sizden istediği şartı emekli maaşınızı kredi başvurusu yapacağınız bankaya taşımanızdır. Emekli kredisi başvurusu yapmak isteyenler belirlenen bu şartlarda bankalardan emekli kredisi kullanabilirler.