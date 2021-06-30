Ankara Valiliği Kademeli Normalleşme Kararlarını Duyurdu

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında bir olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan kademeli normalleşme konusuyla ilişkin başkentte uygulanacak kurallar üzerinde değerlendirmeler yapıldı ve kararlar verildi. Toplantıda verilen kararlara göre; Sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecek. Faaliyetlerine ara vermek durumunda bırakılan tüm iş yerleri, 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle tekrardan faaliyet gösterebilecek. Sinema salonları da tekrardan faaliyet göstermeye başlayacakken yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı Masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar da 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle uygulanmayacak.

Kahvehane, kıraathane gibi oyun oynatılan ve oynanan iş yerlerinin ise kısıtlamaları kalkarak 1 Temmuz 2021 Perşembe günü tarihi itibariyle tekrardan açılacak ve oyun oynatılmasına müsaade gösterilecek. Aynı zamanda Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri de faaliyet göstermeye başlayacak. Tekrardan faaliyet göstermeye başlayacak olan iş yerlerinin ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre iligli idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri kapsamında faaliyet gösterebilecekler.

Konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’e kadar sona eren müzik yayınları ise 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar müzik yayını yapabilecek.

1 Temmuz Perşembe gününden itibaren park, bahçe, kamp alanı, piknik, mesire alanı gibi yerlere ait İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından getirilecek yasaklar da kalkacak. Nargile salonlarındaki son durum ise hala aynı. Yeni bir karar alınana kadar nargile salonları faaliyet gösteremeyecek. Ayrıca konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinden nargile servisi yapılmasına izin verilmeyecek.

Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, barolar, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı olan tüm etkinlikler, her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen mevcut olan uygulama geçerli olacak. Kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılması uygulamasına devam edilecek.

Nikah ve düğün salonlarında ikram servisi yapılabilecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kurallarına uyulması dahilinde oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek. Kişi başına 6 metrekare yer bulunulması haricinden katılımcı sınırlaması olmayacak. Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler ise 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren gerçekleştirilmesine izin verilecek. Konser ve festival gibi etkinlikler ise Covid-19 tedbirleri kapsamı dahilinde gerçekleştirilecek.

Toplu ulaşımda ise şehir içi veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu kısıtlaması kalkacak ve 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygulanmakta olan 10.00-16.00 mesai saatleri sona ererek normal mesai düzenine geri dönülecek.