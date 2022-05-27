SGK ve Bağkur Emeklisi vatandaşlara müthiş Haber: O bankaya başvurana geri ödemesiz 2.500 TL ödeme hemen veriliyor!

SGK ve Bağ-Kur üzerinden emekli olan vatandaşlara oldukça önemli ve müjdeli bir haber gün içerisinde sunulmuştur. Buna göre haberin detayında belirtilecek olan bankaya başvurulması halinde 2500 TL ödeme anında ve hemen hesabınıza yatırılacaktır.

Özellikle, SGK ve Bağ-Kur üzerinden emekli olan vatandaşlara son günlerde oldukça önemli ve fırsat dolu kampanyalar özel olarak düzenlenmektedir. Bunun temel nedenleri arasında emekli vatandaşların artan enflasyon oranları nedeniyle geçim sıkıntılarının çok ciddi bir seviyede hissediyor olmalarından kaynaklanmaktadır.

Bu nedenle emekli vatandaşların geçim dedim de biraz olsun kolaylık yaratır alabilmesi adına maaş taşıma ve emekli maaş promosyonu kampanyaları bankalar tarafından düzenlenmektedir.

Bilindiği gibi emekli maaş promosyon ödemeleri bir süredir devam etmektedir. Bu uygulamaya göre emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene boyunca aynı bankadan emekli maaşını alacağını taahhüt eden kişilere, promosyon ödemeleri yapılmaktadır. TEB bankası da emekliler için promosyon ödemesi yapan bankalar arasında yer almaktadır.

Dolayısıyla emekli vatandaşlar emekli maaşları üç sene boyunca banka üzerine alacaklarına yönelik bir taahhüt verdiklerinde SGK ve Bağ-Kur emekli promosyon ödemelerinden oldukça tutarlı bir şekilde faydalana bilmektedirler.

Yeni emekli olan vatandaşlar hemen emekli maaşlarını TEB bankası üzerinden alacaklarına yönelik taahhüt imzalamaları halinde 2250 TL olan promosyon ödemesini 250 TL tutarında bir ek yapılarak toplamda 2500 TL tutarında bir promosyon ödemesi almaya hak kazanabileceklerdir.