SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı Emeklileri Fırsat Ödemesinde Son Aşamaya Geldi! Maaş Gibi İkramiye Ödemesi Geliyor: 5000 TL Ödeme.

Bu yılın başından itibaren milyonlarca emekli vatandaş bayram ikramiyelerini devlet tarafından yapılacak olan ikramiye zammı konusunda oldukça büyük bir merak içerisinde beklemektedir. Ramazan ayı için bayram ikramiyelerinde herhangi bir zam uygulanmaması ile beraber gözler şimdilik kurban bayramında verilecek olan ikramiye parasını güncellenip güncellenmesine çevrilmiş durumdadır.

Bağ-Kur, SSK ya da emekli sandığı emeklileri için her bayramda ödenen bayram ikramiyeleri oldukça büyük bir bütçe açığını kapatmaktadır. Çünkü ülkemizdeki neredeyse bütün emekliler oldukça düşük bir maaş seviyesi içinde geçirmeye çalıştıkları için bayram ikramiyeleri ve benzeri ödemeler emeklerin bütçesini bir hayli rahatlatmaktadır. Dolayısıyla bayramlarda kendilerine verilecek olan bayram ikramiyelerini yapılacak zam oranları da her geçen gün büyük bir umut beslemelerine imkan tanımaktadır.

Özellikle yüksek enflasyon oranları nedeniyle her geçen gün artan zorunlu tüketim ürünleri ve gıda fiyatlara, emeklilerin bütçelerinde her geçen gün çok daha fazla bir seviyede sarsmaktadır. Emekli vatandaşlar ise bu durumda bayramlarda kendilerine verilecek olan bayram ikramiyelerini yönelik yapılacak zam uygulamalarını merakla beklemektedir.

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi

Bu yıl için ramazan bayramı kapsamında emeklilere verilen ikramiye ödemelerinde herhangi bir zam uygulanmamıştır. Dolayısıyla bu yıl emekliler ramazan bayramı için 1100 TL tutarında bir promosyon ödemesi almıştır. Ancak artan enflasyon oranları ile beraber hayat pahalılığı nedeniyle bayram ikramiyesi olarak ödenen bu paralara belirli bir oranda zam yapılması düşünülmektedir. Buna göre emekli vatandaşlar için verilecek olan bayram ikramiyelerinde 1500 TL tutarında bir ödeme yapılabileceği düşünülmektedir.