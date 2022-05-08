SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Müthiş Haber geldi. SGK ve Bağkur emeklilerine müjde var! Bu banka ile iletişime geçin anında 2500 TL iadesiz kazanın! Emekliler, emekli maaşlarını TEB Bankası'ndan aldığınız takdirde 2.500 TL'ye kadar emekli teşvik ödemesine hak kazanmaktadır. Sadece emekli maaşını 3 yıl boyunca bu bankadan almayı taahhüt eden emekliler, emekli aylığı desteğinden yararlanabiliyor. Ekstra bir şart aranmadan nakit olarak alınabilen hizmetten çıkarılan kampanya detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

TEB Bank’tan Emeklilere Ödeme

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Müthiş Haber TEB’den geldi. Aylıklarını başka bir bankadan TEB Bank'a devredenler ile ilk kez emekliliğe hak kazanan vatandaşları, SGK , SSK ve Bağkur'dan maaşlarını TEB-Sürdürme yoluyla aktarma sözü verirlerse, TEB Bank sübvansiyon tutarına ek katkı yapacaktır. şubeler bankası 3 yıldır. Bu sayede emekliler, maaşlarını TEB Bank'a aktarırken SGK yaş promosyonundan çok daha istikrarlı bir şekilde faydalanabilmektedir.





Emeklilerin maaşlarını TEB Bankası çerçevesine yatırmaları halinde yeni müşterilere 2.250 artı 250 TL ödeme yapılır. TEB Bank'ın düzenlediği emeklilik promosyon kampanyası hiçbir koşula gerek kalmadan hemen kullanılabilir. Emeklilerin katkı paylarını alabilmeleri için 30 Temmuz 2022 tarihine kadar TEB Bankası ile online olarak emekliliklerini tamamlamaları gerekmektedir. Emekli maaşını TEB Bank'tan alan Emekli, maaşını 3 yıl süreyle bankadan almayı taahhüt etmesi halinde 2500 TL'lik emekli promosyon ödemesine ek olarak TEB Bank'ın avantajlı kredi kartlarını kullanarak diğer avantajlardan yararlanabilmektedir.