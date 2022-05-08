TC kimlik numarasında son hanesinde 0-2-4-6-8 rakamları olan kişiler, 11.000 TL tutarında ek ödeme almaya başladı. Vatandaşlar arasında oldukça heyecanlı bir durum yaratan son kampanya duyurusu ile 11.000 TL’ye varan ödeme tutarları kimlik numaraları üzerinden bankaları aracılığı ile yatırılmaya başlanmıştır.

Acil nakit ihtiyaçlarını hiç olmadığı kadar önemli oldu son günlerde, vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını çözebilmek için çeşitli yöntemlere başvura bilmektedir.

Bu yöntemler, bankaların vatandaşların bütçelerini rahatlatmaya yönelik önemli kampanya duyurularında başlangıç adımları olarak ele alınmakta dolayısıyla da vatandaşlara en büyük yardım bankalardan gelmektedir.

Son Dakika kampanyası olarak açıklanan bu ödeme promosyonu ile beraber kimlik numaranız üzerinden 11.000 TL’ye varan ek ödemeleri herhangi bir detaylı prosedür olmadan doğrudan banka hesaplarınız üzerine alabileceksiniz. Üstelik bu kredi başvurusunda bekleme olmadan işlem yapmak istiyorsanız, banka ile doğrudan iletişime geçerek bu kredi hakkında bilgi alabilir ve başvuru işlemlerinde hemen müşteri hizmetlerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Vatandaşların, heyecanlı bir bekleyişe sahip olmalarına neden olan bu hızlı kredi sayesinde, banka müşterilerinin risk profili olan kredi puanına detaylı bir şekilde inceleyerek müşterinin ne kadarlık limitli bir kredi kullanacağını yönelik bilgi edine bilmektedir.

Sizlerde bankanın uyguladığı banka müşteri koşullarına uygun iseniz, kısa bir zaman içerisinde banka hesabınızda bu tutarları aktarabilir ve uygun bir şekilde nakit ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Akbank tarafından başlatılmış olan bu kampanya, Yapı Kredi ve DenizBank aracılığı ile de vatandaşlara özel olarak sunulmaktadır. Akbank üzerinden SMS ile başvuru yapacak olan kişiler KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz.