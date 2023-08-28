SGK 2014 yılında yaptığı düzenleme doğrultusunda ev hizmetlerinde çalışan işçilerin sosyal güvenliğinin sağlanabilmesi için önemli bir adım attı. Çalışılan süreye göre prim ödemesi yapılarak ev hizmetlilerinin sosyal güvencesi sağlandı. Sigortalama yöntemi ile ödenecek prim tutarı kişinin çalıştığı süreye göre değişiklik gösterebiliyor. Ayda 4 gün ev hizmetlisi çalıştıran kişinin ödemesi gereken aylık prim tutarı 35,76 TL.

Ev hizmetlisi olarak çalışacak kişi için yapılacak sigorta ayda kaç gün çalıştırılacağına göre farklılık gösterebiliyor. Bulunulan ay içinde 10 gün ve üzerinde çalıştırılacaklar için özel bir işlem yapılması gerekiyor. 10 günün altında çalışanlar için ise e-devlet üzerinden veya sms ile başvuru yapılabiliyor.

KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMI NEDİR?

Ayda 10 gün ve üzerinde ev hizmetlisi çalıştıracak olan kişiler Kolay İşverenlik kapsamı dahilinde tescil işlemi yaptırarak kendi beyanını kendisi yapabilir. Evinde hizmetli olarak çalışacak kişinin kaç gün çalışacağının net olarak bilinmesi gerekiyor. Kişi haftanın her günü gelecek ve bir gün izin kullanacaksa bu kişi 30 gün üzerinden sigortalanıyor. Haftada bir ya da iki kez gelen ev işçisi 10 günden az çalıştığında uygulanacak yöntem ile prim farklı olabiliyor.

SMS İLE SİGORTA KAYDI NASIL YAPILIR?

Her hafta Pazartesi günü hizmetli olarak eve gelen ve 4 gün çalışan bir kişi için ev sahibinin 4 gün üzerinden sigorta işlemi yapması gerekiyor. 10 günden daha az süre sigortalı çalışanlar e-devlet sistemi üzerinden SGK'ya müracaatta bulunabilir. Sms ile başvuruda bulunacak olanlar TC kimlik numarasını yazarak 5510’a kısa mesaj olarak göndermeli ve çalıştıran olarak kaydettirmelidir. Ardından bu kişinin TC kimlik numarası ile aynı ayın hangi gününde çalışacağı bilgisini 5510’a kısa mesaj olarak gönderip sigorta tescil kaydını oluşturması gerekir.

CEZASI 53 BİN TL’Yİ AŞIYOR!

Gündelikçi olarak çalıştırılan işçi sigortasız ise kayıt dışı istihdam olarak kabul görüyor. Eğer sigortası uygulanmazsa idari para cezası ve prim borcu oluşuyor. Sigortasız şekilde çalışan gündelikçi tespit edildiğinde çalışana 4 asgari ücret tutarında idari para cezası veriliyor. Toplamda 53 bin TL'yi aşan bu ceza 1 aylık sigortasız çalıştırma bedeli olarak kabul ediliyor.