SGK Son Dakika Duyurusu Umut Dolu: Para İhtiyacı Olan Her Vatandaşa 8500 TL Ödeme Yapılacak

SGK üzerinden yeni bir duyuru yapıldı. SGK üzerinden emekli maaşı alan veya sigortalı olarak çalışan kişilere SGK destekli olarak 8500 TL ödeme yapılacak. Ödemeler bankalar aracılığı ile yapılacak ve ekonomik sıkıntı yaşayan kişilere hemen ödenecek. SGK üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında destek parası almak isteyenlere, 8500 TL ödeme ihtiyaç kredisi olarak verilecek.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu kampanya sonrasında kredi ödemesi alacak olan kişiler sadece bu bankayla sınırlı kalmayacak. SGK üzerinden destek kredisi olarak alacağınız bu kredi kampanyalarında, ilk taksit ödemenizde 3 ay erteleme sonrasında ise 36 ay vadeye kadar geri ödeme yapabileceksiniz. SGK destekli olarak verilecek krediler, kişilerin kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanarak sunulacak.

Ziraat Bankası 8500 TL Ödeme ve Destek Nakit Kampanyası

Ziraat Bankası 8500 TL ödeme almak isteyen vatandaşlara, belirli şartlara göre hemen sonuç verecek. Bu bankada hesabınız varsa, banka hesabı üzerinden mobil uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden yapacağınız giriş sonrasında banka sizlere hemen sonuç verecek ve bu sonuca göre kredi kullanımı yapacaktır.

Ziraat Bankası 8500 TL ödeme ve destek başvurusu ayrıca size en yakın Ziraat Bankası şubelerinden yapılacaktır. 8500 TL ödeme alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar banka şubelerinden yapacakları kredi başvurusu sonrasında sonucunu 5 dakika içinde öğrenecekler ve hemen onay alırsalar hesaba 8500 TL ödeme alacaklardır.

Garanti Bankası'da 8500 TL Nakit Ödemesi Yapıldı

Garanti BBVA üzerinden 8500 TL ödeme yapacak olan kişilere, 36 ay vadeye kadar destek imkanı sunulacak. 8500 TL nakit ödemesi banka müşterisi olan kişilere SGK üzerinden onay verilecek.

SGK destekli kredi almak istiyorsanız, 8500 TL'ye kadar hemen ödeme alabileceksiniz. Başvuru yapacak olan kişi emekli olması ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda, mobil uygulama üzerinden de işlem yaparak kredi kullanabileceklerdir. 8500 TL ödeme alacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar nakit ödemesi yapılacak. Sigortalı olarak çalışan kişiler ise bu parayı alabilmeleri için en az 3 aylık SGK primlerinin yatmış olması istenecek.