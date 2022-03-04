SGK Son Dakika Açıkladı! Emeklilik için Yaş Şartını Bekleyenlere Müjdeli Haber Sonunda Geldi!

Emeklilik için Yaş Şartını Bekleyenlere SGK Müjdesi: Emekli olabilmek için yaş şartı artık günümüzde ortadan kalkıyor. Emeklilik için yaşa takılanlar da artık bu problemlerin çözüm sürecine gittiğini görüyor. Yetkililer bu konu hakkında gelişmelerden bizleri haberdar ediyor. Bir müjdeli haber de SGK tarafından geldi. Peki bu müjde nedir, emeklilik konusunda yaş bekleyenleri ilgilendiren bu haberi sizler de kaçırmayın. Haberin ayrıntıları için yazımızdan yararlanabilirsiniz.

Emekli olmak için, vatandaşlar yaşa takılıyordu. Tüm sigorta primleri ödenmiş oluyor ancak yaş kriteri sağlanmadığı için ne yazık ki emekli olamıyorlardı. Bu durum da EYT lileri Türkiye’ nin gündemi haline getiriyordu. Yeni yapılan düzenlemeye göre artık, emekliliği hak etmiş ancak yaşa takılmış olan kişiler, emekli maaşını alabilecek. Peki bu nasıl olacak?

SGK erken emeklilikte yaş unsurunun ortadan kalktığı müjdesini verdi. Artık yaş koşul olmaktan çıkacak. Emekli maaşını alabilmek için yaş kriterine bakılmayacak. Bu da emeklilik maaşını alabilmek için yaşı bekleyen vatandaşlar adına sevindirici bir haber olarak geldi. Yaş durumunu beklemede emekli maaşlarının alınabilmesi hakkındaki gelişme, bu alanda bekleyen binlerce EYT’ liyi de sevindirdi. Bununla birlikte artık hak edilen maaşlara kavuşmak için vatandaşların önünde hiçbir engel kalmıyor.

Böylelikle geleceklerinden daha umutlu ve güvenilir yaşıyor. Belirlenen yasalar çerçevesinde kendilerine ayrılan prim sayısını tamamlayan vatandaşların önünde sadece yaş sınırı kalıyordu. Ancak yaş için de bekleme yapmasına gerek kalmadan direkt emekli maaşlarını alabilmeyi olanak tanınacak. SGK bunun kararını basına belirtti. Böylelikle bu ikilik ve ayrıcalığın en yakın süre içerisinde ortadan kaldırılacağının müjdesini vermiş oldu. Bu tasarının içerisinde yalnızca EYT liler yok. Aynı zamanda belirli sağlık sorunlarını yaşayan kişilerin de çalışamayacak durumda olması halinde SGK tarafından erken emekli olacağının bilgisi verildi.

Erken Emeklilik Şartı

SGK dan erken emekli olabilmek için belirli kriterler bulunuyor.