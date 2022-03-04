Devletten Sabah Duyurusu Sadece Emekli İçin! Resmi Gazete Yayınlandıktan Sonra 50.000 TL Ödeme Veriliyor

Devlet Emekliler için 50.000 TL Ödeme Yapacak: Bankalar ile sıkıntı yaşayan emekliler, kredi çekemiyordu. Bunun sonucunda devlet emeklilerin imdadına yetişmiş oldu. Öyle ki başvuran emeklilere nakit kampanyası kapsamında borçların kapatılması için devlet 50.000 TL verecek.

Bilindiği üzere ülke ekonomisinin durumu ile birlikte bir kredinin borcunu başka bir kredi ile kapatmak çok yaygın bir durum. Bazen buna kredi kartı borçları da gelince işler umulduğu gibi gitmiyor. Borcu borç ile kapatmaya çalışan vatandaş da ne yazık ki bir süre sonra bu çarkı döndüremez hale geliyor. Eksi hesaplara düşüyor. Hiçbir şekilde ödeme yapamaz duruma geldiğinde ise, bankalar ile icralık oluyor. Öyle bir durumda, kredi notu düşük olan vatandaşlara belirli devlet bankaları borç kapatmaya ilişkin kredi veriyor. Bu krediyi, vatandaşa vermiyor. Direkt vatandaşın mevcut borçlarını kapatıyor. Birçok yere borçlu olan vatandaşın bu sıkıntısını çözüyor. Vatandaş da yalnız bir yere borçlu oluyor. Böylece tek bir kredi ödüyor. Bu sistem zaman zaman nakit kampanyaları ile borçlu olan vatandaşlara sunuluyordu. Ama emekliler hiçbir şekilde bu imkandan yararlanamıyordu. Çünkü emekli maaşının bir ipotek ya da haciz koyma işlemi olmadığı için, bankalar alacağını tahsil edememe kuşkusu ile emeklilere kredi vermeyi öngörmüyordu. Ancak devletin de desteği ile birlikte borçlu emeklilerin de imdadına yetişilmiş oldu.

Emeklilere 50.000 TL İhtiyaç Kredisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bu açıklamaya göre emekli maaşını Ziraat bankası, Halkbank veya Vakıfbank ile alan emeklilere, borç kapatma kredisi kapsamında maksimum 50.000 TL kredi verilecek. Maksimum 36 ay vadelendirilebilen bu kredi temel kapsamda ihtiyaç kredisi olarak emeklilere sunulacak. Bu krediyi alabilmek için emeklilerin kredi notuna bakılmayacak. Özellikle, birçok farklı bankaya borcu olan emeklileri ilgilendiren güzel bir gelişme haline geldi. Emekli vatandaşların findeks kredi puanına bakılmaksızın bu kredi talep eden her emekliye sunulacak. Faiz oranı oldukça düşük tutulacak. Hem maaşlı müşteri olmasından hem de emekliye verilmesinden kaynaklı olarak en düşük faizli ihtiyaç kredisi olarak işlem görecek. Bunun için bankaların tek şartı krediyi çekecek olan kişinin icra takip listesinde olmaması gerektiğidir.