SGK emeklisine son dakika Ocak, Şubat ayı müjdesi geldi, Devlet destekli ödeme olacak

Emekli maaş hesapları üzerinden nakit ihtiyacı olup başvuru gerçekleştirmek isteyen tüm emekliler için kamu bankaları üzerinden devlet destekli ocak ve şubat ayları içerisinde nakit ödeme verileceği açıklandı.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ocak ve şubat ayları içerisinde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda, alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte uygun faizlerle kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

30000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere gelir belgesiz olarak işlem yapacak olan bu üç banka üzerinden kamu bankası destekli ve devlet destekli olarak sizlere, şubat ayı sonuna kadar kredi ödemesi düşük faizlerle verilecektir.

Kamu bankaları üzerinden emeklilere nakit kredi başvurusu...

Emekli maaşını alan tüm vatandaşlar, kredi başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde işlem yapabilmektedir. Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak 30000 TL ödeme alacak olan tüm vatandaşlar, emekli maaşını hangi banka üzerinden alıyorlarsa o bankanın kredi politikalarına uygun olup işlem yapması gerekiyor. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirerek, 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verir ve kredi ödemeleri uygun faizlerle alınabilmektedir. En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra, bireysel müşteri temsilcisi, sizlere ne kadar kredi onayı verildiği hakkında bilgileri, söyleyecek, emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız durumunda maaşınızın 20 katına kadar kredi alabileceksiniz.