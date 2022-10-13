SGK emeklisine ödeme! SGK emeklisine ödemeler resmi gazetede yayımlandı! 10 bin ve 100 bin TL arasında olacak

Sgk üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 10000 ile 100000 TL arasında kredi kullanacak olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte kamu bankaları destek vereceğini açıkladı. Sgk üzerinden yapılan başvuru sonrasında nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan vatandaşlara 10000 TL ile 100000 TL arasında ihtiyaç kredileri, istediğiniz zaman ödememektedir. Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi ödemeleri verilmektedir. Sgk destekli olarak kredi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almanız, banka tarafından istenmektedir.

Sgk destekli emekli kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Ssk destekli emekli, İhtiyaç Kredisi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin nakit ihtiyacı olması durumunda kamu bankaları üzerinden alacakları emekli maaş hesapları ile birlikte istedikleri zaman kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm emekler için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde, SGK destekli olarak Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı aracılığıyla birlikte kredi kullanabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlara başka bankalarda onay vermektedir.

Emekli maaşınız eğer Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız garanti Bankası, hesabınız aracılığı ile birlikte hemen bir mobil internet bankacılığı şifresi oluşturun ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden, haftasonu olsa bile, Emekli Kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı yapın. Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden de kredi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda hesaplarına hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirmektedir.