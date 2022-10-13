Garanti Bankası banka hesabı olan vatandaşlar, 7 gün içerisinde başvuru yapması isteniyor!

Garanti Bankası hesabınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 7 gün içerisinde yeni bir kredi kampanyası paketi hazırlandığı açıklandı. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların 7 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda acil ihtiyaç kredisi olarak 70000 TL 'ye kadar gelir belgesiz kredi alabileceği haberi doğrulandı. Son zamanlarda yapılan ihtiyaç kredisi kampanyalarında en çok tercih edilen bankaların başında gelen Garanti Bankası, ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi başvurularını yapabilecekleri kampanyaları hazırlamaya devam ediyor.

Garanti Bankası , resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek, kredi almak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırladığını açıkladı. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesi üzerinden yapılacak olan bu işlemlerden kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde yapacağını açıkladı.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere en yakın banka şubeleri üzerinden de işlemler hızlı bir şekilde veriliyor. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde, Garanti Bankası, hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte internet bankacılığı mobil uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda 3 ay ertelemeli olarak 70000 TL'ye kadar kredilerde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilmektedir.

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşların SGK üzerinden emekli maaşı alması durumunda ise banka bu kişilere düşük faiz oranları ile birlikte maaş, taşıma karşılığında yüksek limitli krediler kullandırmaktadır. Emekli maaşınızı eğer bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, sizlerde hızlı bir şekilde nakit kredi kullanabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak alabileceksiniz.