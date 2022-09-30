SGK Emekli Olamayanlara Para İadesi Yapıyor! Başvuranların Hesabına Yatırılmaya Başlandı

Başvuru koşulları neler? SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz. Başvuru yapanlar için ödemeler başladı. Pek çok kişi bilmediği için başvurmuyor! SGK'dan emekli olamayanlara para iadesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde sizlerle...

Sigortasız çalışılan zamanı sigortalı hale getirmek adına hizmet tespit davası açılmaktadır. SGK'ya yıllarca prim ödemesi yapan kişilerin emekli olamadıklarında bu primleri güncel tutarları ile geri alabilecekleri belirtildi. Bu ödemeler amacıyla kişilerin yazılı başvuru bulunmaları gerekmektedir. Hem de bu ödemeler her vatandaşa ödenmemektedir. Belirli başvuru koşullarına göre oluşturulan SGK toplu para iadesi ödemelerine yönelik tüm ayrıntıları sizler için haberimizde belirttik.

SGK'dan Emekli Olamayana Para İadesi

Milyonlarca çalışanı yakından kapsamaktadır. Paralar hesaba faiziyle iade ediliyor. SGK'ya başvuru yapan herkes bu iadeyi alıyor. SGK'dan toplu para ödemesi alma hakkı çok sayıda vatandaş tarafından bilinmemektedir. SGK'ya yıllarca prim ödemesi yapan kişiler emekli olamadıkları durumda bu primleri güncel tutarları ile geri iade alabilecekler. Bu ödemeler amacıyla ise vatandaşların yazılı başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirli başvuru koşullarına göre oluşturulan SGK toplu para iadesi ödemelerine yönelik detaylar haberimizde...

Hizmetin davacı çalışan doğrultusu açısından sigortasız olarak görülmüş olması ve bu durumun SGK doğrultusundan daha önvce tespit edilmemiş olması gerekmektedir. Davanın birey açısından sonuç vermemesi durumunda, talep edilen yıllar içindeki sigorta primleri işveren doğrultusundan ödenmektedir. Sigorta primleri ile eş güdümlü bi vakit içerisinde geride bıraktığımız faiz de işverence karşılanmaktadır.

Başvuru Yapanlara Geri Ödemeler Başladı

Çalışan vatandaşların ilk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim günü açısından büyük önem taşımaktadır. Değişen yasalar sebebiyle emeklilik yaşı da senelere göre değişiklik göstermektedir. İşe başlanan tarihte giriş yapılmasına karşın prim yatırılmadı ise emeklilik işlemleri içerisinde bu tarih dikkate alınmamaktadır. Belirli bir süre içerisinde prim ödemesi yapan vatandaşlar emeklilik zammını öne çekmeyi talep ediyor.

Doğum, askerlik borçlanması gibi hizmet tespiti de erken emeklilik için önemli formüllerin başında gelmektedir. İşe başlanan tarihte giriş olmasına karşılık prim ödemesi görülmüyorsa ve fiilen bu tarihte çalışmaya başlansa dahi emeklilik işlemlerinde bu tarih göz önüne alınmamaktadır. Eksik veya bildirilmeyen prim ödemeleri için SGK'ya başvuruda bulunmanız halinde bu nakit hesabınıza geri iade edilmektedir.