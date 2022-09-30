Yapıkredi ve Akbank'tan Büyük Müjde! Borçlu Vatandaşlara 20 Bin TL Nakit Müjdesi

Yapıkredi ve Akbank krediye yönelik ayrıntıları vatandaşlarla paylaştı. Ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan vatandaşların ilk başvurdukları yer bankalar oluyor. Peki kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşayan vatandaşlar bankalar üzerinden gerçekleştirecekleri nakit kredi kampanyalarına ilişkin sürekli olarak araştırma yapıyorlar. Düşük faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız pek çok banka sizlere bunun için imkan tanımaktadır. Yapıkredi ve Akbank'de gerçekleştirdikleri yeni kampanya ile beraber özellikle kredi notu yüzünden onay olmayan vatandaşlara 20.000 TL'ye kadar ödeme gerçekleştireceğini duyurdu!

Yapıkredi ve Akbank ortak müjdesiyle borçlu vatandaşlara can suyu geldi. Yapıkredi ve Akbank'tan anında 20 bin TL nakit alabilirsiniz. Tüm Yapıkredi ve Akbank müşterileri yararlanabilecek. Üstelik faiz ve vade avantajı da şahane!

Yapıkredi ve Akbank Müşterilere Duyurdu!

20.000 TL kredi kullanmış olduğunuz durumda 36 ay vadeye kadar işlem gerçekleştirebilir ve hızlı bir biçimde kredi çekebilirsiniz. Yapıkredi ve Akbank gerçekleştirdiği açıklamalar ile beraber 20.000 TL'ye kadar kredi vereceği müşteriler için 3 ay ertelemeli olan kredi kampanyasını da açıkladı. Yapıkredi üzerinden başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubesinem müracaat ederek ya da bankanın resmi internet adresine girerek buradan işlem gerçekleştirebilir ve kredi başvurusu yapabilir.

Banka hesabı bulunan vatandaşlar ise Yapıkredi'nın internet adresi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirebilecekleri gibi aynı zamanda kendi hesapları üzerinden elde edecekleri internet bankacılığı şifresi ile beraber Yapıkredi mobil uygulamasına giriş yaparak buradan 20 bin TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecekler.

Nasıl Başvuru Yapılır?

20 bin TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunacak olan kişilere kredi fırsatı sunan bankalardan bir diğeri ise Akbank oluyor. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen müşteriler belirli koşullar dahilinde hızlı bir biçimde bu banka üzerinden kredi çekebilecekler. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak vatandaşlar belirli koşullar dahilinde bu bankadan 36 ay vadeye kadar işlem gerçekleştirerek kredi kullanabilecekler. Akbank yazın boşluk bırakın ve T.C. Kimlik numaranızı da yazıp 3050 numarasına iletin. 5 dakika içinde sizlere banka tarafından sonuç iletilecek ve onay alan kredi tutarı Akbank şubeleri üzerinden sizlere verilecektir.