SGK Duyurdu: 45.000 TL Ödeme Yapılacak Bankaları Açıkladı!

SGK üzerinden destek ödemesi alacak kişilerin bankalar üzerinden ödeme alacağı haberi geldi. Sizlerde SGK üzerinden emekli maaşı veya çalışma maaşı alıyorsanız hemen bu kampanyaya katılarak destek kredisi alabileceksiniz. SGK üzerinden destek kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 45000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sunulacaktır.

Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarına, ayrıca banka şubelerine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz sistem kuruldu. Nakit ihtiyacı olan ve SGK üzerinden destek almak isteyen vatandaşlara, Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Denizbank, yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte 45000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. 3 banka üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız sizlerde banka şartlarına uygun bir müşteri olmanız gerekmektedir.

Garanti Bankası, 45000 TL ödeme

Özel bankalar arasında yer alan Garanti Bankası üzerinden 45 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankanın yapmış olduğu düşük faizli kredi kampanyasına SGK destekli olarak katılabiliyorsunuz. Emekli maaş alan vatandaşların maaş müşterisi olması durumunda, ayrıca sigortalı olarak çalışan kişilerin ise SGK üzerinden son üç aydır sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi imkanlarından faydalanacağını söyleyebiliriz. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kullanabileceğiniz bu kredi başvurusunu banka şubeleri üzerinden kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası, 45000 TL ödeme

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de başvurusunu gerçekleştirmek isteyen kişiler, düşük faiz oranları ile SGK destekli kredi kullanabilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 45000 TL ye kadar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceksiniz. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarında 45, bin TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabileceklerdir.

45000 TL kredi kullanacak olan kişiler, ayrıca, emekli olması durumunda emekli maaş müşterisi olması ile birlikte daha yüksek limitlerde düşük faizli krediler kullanabilmektedirler. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurusu yapabilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi başvurusu yapmadan önce kredi notunuzu bilmeniz gerekmektedir, kredi notu: 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar, bu banka üzerinden SMS ile başvuru yaparlarsa hemen 45000 TL kredi ödemesi alabilir.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atmak istiyorlarsa kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına da yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermesi yeterli olmaktadır. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde kredi sonucu verecek, onaylanan tutarın ne kadar olduğunu gösterecek ve hangi faiz oranlarından yararlanacağınız hakkında bilgileri de mesaj ile gönderecektir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmanız haricinde banka mobil uygulama üzerinden ve resmi internet sitesi üzerinden de uzaktan, kredi başvuru yöntemleriyle sizlere işlemler yapmaya devam edecek.

45000 TL kredi onayı almanız durumunda 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bu kredi kampanyasında, dilerseniz daha düşük vadilerde de ödeme tablosu oluşturabiliyor ve ilk taksit ödemesini 90 gün veya 45 gün ertelemeli olarak kullanabiliyorsunuz. Denizbank'ın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusu hakkında bilgileri alabilir, kredi kampanyaları hakkında diğer kredi K tuş şartlarını öğrenebilir ve faiz oranlarını öğrenerek, aylık taksit miktarınızı hesaplayabilirsiniz