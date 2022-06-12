Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kurban Parası yardımı açıklaması sevince boğdu

Paraların yatırma müjdesi geldi! Sosyal yardım ödemesinde son dakika bilgisi! 2022 yılı içerisinde Kurban Bayramı için özel olarak hazırlanmış devlet destekleri devam ediyor. 9 Temmuz bilindiği gibi bayram bundan dolayı bayram öncesi para yardımı ve gıda yardımı konusu pek çok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Ondan dolayı her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı içerisinde ihtiyaç sahibi kişiler için özel olarak ödeme ve gıda desteği verilmektedir.



Son olarak Ramazan ayı içerisinde maddi olarak yaşanılan zorluğa karşı pek çok aileye Ramazan yardımı için gıda ve nakit yardımı dağıtıldı. Sadece devlet değil belediyeler, bakanlıklar, vakıflar hatta Kızılay gibi pek çok kurum ve kuruluş çeşitli ödemeler ile halkı sevindirdi Bu durum karşısında Kurban Bayramı yaklaşırken pek çok kişi mevcut yardımların durumunu merak ediyor.

Kurban bayramına az bir süre kaldı. Bu durumda vatandaşlar tarafından merakla söz konusu geçtiğimiz yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından büyük oranda Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi kişilere yardım yapıldığı bildirilmişti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları da bu doğrultuda 183 milyon TL yardım yapmıştı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da 2022 senesinde Kurban Bayramı için yardım müjdesi geldi. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacakken tarihi ise belli oldu. Günümüzde en çok merak edilen konu ise Kurban Bayramı yardımlarını ne zaman olacağı şeklinde karşımıza çıkıyor.

Kampanya Hakkında Detaylar

2021 senesi içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından Kurban bayramı öncesi pek çok destek yapıldı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Geçtiğimiz yıl bu miktarın 183 milyon TL olduğu ifade edilmişti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bu yıl muhtaç hanenin ihtiyaçlarını karşılanacağı ifade edildi. Sosyal yardımlar doğrultusunda mevcut kaynaklar Kurban Bayramı öncesinde ulaştırılması amacıyla çalışmaların başladığı belirtildi. Böylece ihtiyaç sahibi tüm aileler, çocuklu bütün haneler rahat bir bayram geçirme şansı elde edecek.



Bakan Yanık tarafından yapılan aktarıldığımız 183 milyon TL'nin ihtiyaç sahiplerinin hızlı bir şekilde ulaştırılması amacıyla vakıflarımız hızlı bir çalışma yürütüyor. Böylece ihtiyaç sahiplerine büyük bir özveri ile ulaştırılacaktır şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Böylece Kurban Bayramı öncesinde temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler için destek olacağı ve hanelere tespit edileceği belirtildi. Böylece pek çok ihtiyaç sahibi için beklenen duyuru gelmiş oldu. Böylece kişiler Bayramı rahat bir şekilde geçirme şansı elde edebilecek.

Cumhurbaşkanı Açıkladı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ekonomide gündem maddesi olarak kabine toplantısı gerçekleşmişti. Bunun ardından ise açıklaması ile birlikte halka sosyal yardım gerçekleşeceği müjdesini verdi. Bu durum doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından kabine toplantısı sonrasında yardımlar için 15 milyarlık yeni bir yardım paketi bulunduğunu söylerken Türkiye'nin ise 2053 hedeflerine kolaylıkla ulaşacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konuya dair çeşitli açıklamalar gerçekleştirildi; “ sosyal yardımlar konusunda müjde veren cumhurbaşkanı, bu yıl sosyal yardım bütçemize ek programlarla güçlendirmeyi başardık. Bu kapsamda aile desteği ile ekonomik anlamda ailelere yönelik 15 milyarlık yeni paket devreye giriyor”

Mevcut destek paketleri Haziranın 3. haftasından itibaren e-devlet üzerinden yerini alacağını belirtildi. Aynı zamanda bunun doğrultusunda ödemelerin ilkinin Kurban Bayramı öncesi yapılacağı ifade edildi. Son bir yıl içerisinde sosyal yardım ve dayanışma vakıflarının içerisinde yardım almış senin başvuru yapmasına gerek yoktur. Gerçekleşen başvuruların ise sonuçları ve sorgulaması gibi durumların e-devlet üzerinden yapılacağı ifade edildi. Gerçekleştirilen bu duruma karşı pek çok hak oldukça sevinmiş bir durumuna yardımları beklemeye başladı.