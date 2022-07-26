SGK Destekli İhtiyaç Kredisi Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank Tarafından Ödenecek, 50.000 TL'ye Kadar Belgesiz

Sgk destekli 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler gelir belgesiz olarak bu kredileri Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank tarafından alabilecektir. Sgk destekli olarak verilecek. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisinden kullanacak olan vatandaşların gelir belgesiz olarak bu kredileri alabilmeleri için banka kredi şartlarına uygun olması ve SGK üzerinden maaş alması gerekmektedir.

Emekli olan web kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden kredi kullanacağını söylemek istiyoruz. Sgk üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların sigortalılık durumları, Ziraat Bankası'nda en az 6 ay olarak istenirken, Garanti Bankası ve Akbank, son işyerlerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışan vatandaşlara kredi verecektir.

SGK DESTEKLİ KREDİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası üzerinden destekli kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bankanın internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurabilir ve sonucunu hemen öğrenebilir. Özellikle emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlara daha yüksek limitlerde kredi imkanı sağlanmaktadır. 50000 TL kredi onayı almanız durumunda banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verir ve 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu yapmanıza olanak sağlamaktadır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını banka şubeleri üzerinden yapacak olan kişilerin kimlik ve gelir belgesiyle birlikte bu banka üzerinden işlem yapması istenmektedir.

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise başvurularını banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabilmektedir. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden SGK destekli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj ile birlikte sizlerde 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecek ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgilere hemen hesabınızda göreceksiniz.

Sgk destekli olarak Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, 50000 TL kredi için en yakın Garanti Bankası şubelerine sadece kimlikleriyle birlikte gidebilir veya bankadan internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurabilir ve nakit kredi alabilirler. Sgk destekli olarak Garanti Bankası üzerinden kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapılırken, ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunulmaktadır.