3200 TL Emekli Ödemesi Bu Sabah Yatmaya Başladı, Emekli Maaşını ATM'den Çeken 3200 TL Daha Çekebilecek

Emekli maaş hesabınız üzerinden 3200 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişilere, kredili mevduat hesabı verilecek ve emekli maaş hesabınız üzerinden artı para olarak bu parayı istediğiniz zaman çekebileceksiniz. Kamu bankaları ile birlikte özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyalara katılacak olan vatandaşların emekli maaşları banka üzerinden alınması ve başvuru yapılması durumunda 3200 TL ödeme yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan, kredili mevduat hesabı başvurusunu internet bankacılığı uygulaması üzerinden 7 24 yapabilirsiniz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden almanız durumunda, sizlerde işlemlerinizi kolay bir şekilde internet bankacılığı uygulaması üzerinden yaparak takip edebilir ve onaylanan tutarı, hemen hesabınızda artı para olarak görebilirsiniz.

HALKBANK

Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar ise yine mobil uygulama ve internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak başvurularını gerçekleştirebilir ve emekli maaşında bu banka üzerinden alması durumunda 3200 TL ek ödeme alabilirler. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alan kişiler, ayrıca, müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya banka şubelerine giden erekte işlemlerine hemen yapabilmektedirler.

VAKIFBANK

Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlar ise 3200 TL, ödemelere, isterlerse bankamatikler üzerinden isterlerse de banka şubeleri üzerinden de kimlikleriyle birlikte yapabiliyor. Emekli maaş almış olduğunuz banka hesabı üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte Vakıfbank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan da nakit başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlere 3200 TL ödeme artı para olarak yatacak ve bu parayı 12 ay vadeye kadar bölerek, taksitli nakit avans olarakta kullanacaksınız. Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlara ayrıca, 750 TL'ye varan emekli promosyon imkanı da sunulmaktadır.