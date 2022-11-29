Selçuk Geçer açtı ağzını yumdu gözünü! Vatandaş panik oldu! Dolar bu rakama gelene kadar yükselecek!

Vatandaş panik oldu! Dolar bu rakama gelene kadar yükselecek! Selçuk Geçer açtı ağzını yumdu gözünü! Bugüne kadar doğruluğu görünen piyasa analizleri ile halk tarafından sözüne güvenilen Selçuk Geçer yeni tahminleri ile gündemde. Yeni tahminlerinde doların varacağı noktayı işaret ediyor. Kimileri tarafından da felaket tellallığı olarak sözleri yorumlandı.

Gerçekten de dolar Selçuk Geçer’in söylediği değeri görürse, hatta yarısını bile görürse bir felaket yaşanacağı kesindir. Bu felaketin yaşanmaması herkes için en büyük dilek olarak görülse de yatırımcılar ellerindeki parayı neye ve nasıl yatıracağı konusunda şaşırmış durumda

Selçuk Geçer’in Tahmini Gerçekleşirse Ne Olur?

Birçok kişi tarafından korkutucu bulunan rakama ulaşan bir dolar dünyanın her yerinde tahribatlara sebep olacaktır. tüm dünyadaki ekonomisi küçük ülkelerden başlayarak domino taşı gibi tüm para birimleri yıkılacaktır.

Bu durumda yakıt ve gübresini sağlayamayan çiftçi, çifti çubuğu bırakmak zorunda kalır. Hammaddesini yüksek fiyatlar yüzünden alamayan fabrikalar, işi paydos etmek zorunda kalır.

Küçük esnaf ise kısa sürede sattığı malı yerine koyamadığından dolayı iflaslar yaşar.

Tüm bunun sonucunda işsizlik ve kıtlık ile dünya savaşmak zorunda kalacaktır.

Çok ağır bir biçimde hammadde üretimi için üçüncü dünya ülkelerinden faydalanan büyük ülkeler bile sıkıntıya düşerler. Kısacası tam olarak kaos ortamı oluşabilir.

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