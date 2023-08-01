SGK, farklı aylıklar ödeyerek sosyal risklerin önüne geçmeye çalışıyor. SGK’nın ödediği aylıklardan biri emekli aylığı oluyor. Bunun yanı sıra ölüm aylığı ödemesi de yapılıyor. Ayrıca geçici iş göremezlik, sürekli iş göremezlik gibi farklı ödemeler de bulunuyor.

SGK tarafından yapılan ödemelerden yararlanmak için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Gerekli şartları sağlayanlar, aynı anda birden fazla ödeme alabilir. Emekli aylığının, dul ve yetim aylığı ile beraber alınması mümkün oluyor. Bunun yanı sıra hem anne hem de babadan aynı anda ölüm aylığı alınması da söz konusu oluyor. Aynı anda üç aylık alınması da istisnai durumlar için söz konusu oluyor.

HEM EŞTEN HEM DE BABADAN AYLIK ALINIR MI?

Vatandaşlar hem eşten hem de anne-babadan ölüm aylığı alınıp alınmayacağını merak ediyor. Kadınlara ölen eşleri üzerinden yüzde 75 oranında aylık bağlanıyor. Ancak kadının çalışması ve çocuklarının olması halinde aylık oranı %50 oluyor.

Hem eşten hem de ölen anne-babadan aylık almak mümkün oluyor. Kadın çalışıp hem de vefat eden eşinden dolayı aylık alabilir. Emekli olan kadına hem kendi emekli maaşı verilir hem de vefat eşinden dolayı aylık verilir. Ayrıca memur emeklisi anne-babanın vefat etmesi nedeniyle ödenen aylık da verilir.

Hem anneden hem de babadan aylığa hak kazananlar için yüksek olan aylığın tamamı ve düşük olan aylığın yarısı ödenir. Bu sayede aynı anda birden fazla aylık alınır.

YÜZDE 75 AYLIK BAĞLANAN 5000 TL ÖDEME ALIYOR

Eşinden dolayı aylık alan kadına en az 3750 TL veriliyor. %75 oranında aylık bağlanan kişiye 5000 TL ödeme yapılıyor.

Emekli aylığı ve ölüm aylığını aynı anda alanlara, 11 bin 250 TL veriliyor. Ölüm aylığı için 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim süresi isteniyor.