SGK, Bağkur Emeklileri İçin Önemli Haber, Hesaplarınıza Fazladan Para Yatıyor! SGK ve Bağkur emeklilerin beklediği temmuz zammı yavaş yavaş belli olmaya başladı. SGK ve Bağkur emeklileri için Temmuz ayı karlı bir ay olacak. Temmuz ayında hem bayram ikramiyeleri hemde Temmuz zammı hesaplara yatacak. Emekli olan kişiler, Haziran ayından daha fazla para almış olacaklar. Merak edilen konuların başında olan emekli maaşı zamları ile ilgili de açıklamalar yapılıyor. Temmuz ayı maaşlarını zamlı alacak olan emekliler ne kadar zam alacaklarını merak ediyorlar.

Emekli maaşlarının 6 aylık enflasyon oranları ile birlikte, Temmuz zammı belli olacak. Emekli olanlar SGK, Bağkur ve memur emeklisi olsa bile bu maaşları zamlı olarak alabileceklerdir. Emeklilerin maaş zamları son 6 aylık enflasyon oranına göre belirlendiği için ne kadar zam olacağı aşağı yukarı belli oldu.

TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında da %.0.89 enflasyon oranları yayınlandı. Enflasyon oranlarına göre SGK emeklileri Haziran ayı da belli olduktan sonra, 6 aylık zam oranları da belli olacak. Haziran ayı ile birlikte, emeklilerin alacakları maaş zammı oranı yaklaşık %7.45 olarak belirlenecek. Yani emekliye temmuz da %7.45 oranında zam yapılacak.

Emeklilere Ayrıca İkramiye Ödemeleri Gelecek

Emekli olan kişilere ayrıca emekli ikramiyeleri de gelecek. Emekli ikramiyeleri ile birlikte, 1100 TL bayram öncesinde hesaplara yatacak. Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2200 TL olarak ödeneceği için, Kurban Bayramı'nda da 1100 TL ödeme alınacak. Bunun için başvuru yapmanıza gerek yok.

Banka maaş hesabınıza yatıracaktır. Ramazan Bayramı sonrasında emekli maaşı bağlanan kişilerde bu destekten alabilecek. Sadece Kurban Bayramı ikramiyesi olan 1100 TL hesaplara yatacak.

Bankalardan daha önce emekli promosyonları almayanlarda, bayram öncesinde banka maaş aldığı şubeye giderek veya internet bankacılığını kullanarak emekli promosyonu yaptıracak. Bu şekilde 1500 TL'ye kadar maaşınıza göre emekli promosyonu almadıysanız, bayramdan önce hesabınıza aktarabilirsiniz.