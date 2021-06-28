Bakan Ersoy Müjdeyi Verdi! Göbeklitepe Yakınında 11 Yeni Tepe Bulundu

Bakan Ersoy, Göbekli Tepe'nin ardından 11 yeni Tepe'nin bulunduğunu açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir araya gelerek ‘’Mezopotamya" markasının tanıtımı için ziyaret ettikleri Şanlıurfa'da Göbeklitepe, gerek yerli turist gerekse yurtdışından gelen turistlerden büyük beğeni topluyor. Atmosferi ve tarihi dokusuyla görenleri büyüleyen Göbeklitepe zaman zaman belgesellere ve dizilere konu olmaya devam ediyor. Bakan Ersoy'un açıklamış olduğu habere göre, Göbeklitepe ziyaret etmek isteyenler diğer 11 tepeyi de ziyaret edebilecek.

Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamındaki "Mezopotamya" markasının tanıtımı kapsamında gitmiş oldu Şanlıurfa'da, yapmış olduğum konuşma esnasında müjdeli bir haber verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulunduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir araya gelerek ‘’Mezopotamya" markasının tanıtımı için ziyaret ettikleri Şanlıurfa'da bazı bulundu. Bakanlar, Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya gelerek, belediyenin düzenlemiş olduğu gastronomi etkinliğine de katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da konuşma yaptığı sırada yeni bir müjde paylaştı.

Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm değerinin ve potansiyelinin daha iyi anlaşılabilmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Ajansını, 2 yıl önce yani 2019 yılında kurduklarını hatırlatan Bakan Ersoy, "Ajansın asıl işi, Türkiye'nin tüm turizm değerlerini dünyaya tanıtmaktır. Ajans ile ana hedefimiz 2023 yılına kadar Türkiye'de turizmi 81 vilayetimize yaymak istiyoruz. Türkiye'nin her noktasında turizm potansiyeli var. Doğru bir tanıtım ile bu potansiyeli ortaya çıkarıp farkındalığını da sağlayarak yaymamız gerekiyor. " ifadelerini kullandı..

