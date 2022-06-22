SGK Anlaşmayı Açıkladı, Bazı Bankalar SGK Destekli 30.000 TL Ödeme Yapacak

SGK bankalar ile yaptığı anlaşmasını açıkladı, bazı bankalar SGK destekli 30 bin lira veriyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 30 bin lira tutarlı ve SGK destekli olarak alacakları kredide 36 ay vade seçeneği bulunuyor. Gerek kamu bankalarından gerekse özel bankalardan alınacak kredi nakit olarak kullanılabilecek.

SGK destekli olarak verilmesi düşünülen kredide SGK üzerinden sigortalı olarak çalışan bireysel müşterilerin yanı sıra SGK üzerinden emekli olan vatandaşlar da faydalanabilecek. SGK destekli krediye katılım sağlamak için başvuran vatandaşlar 5 dakika gibi kısa sürede sonuç alabilecek. Onaylanmış olan krediyi ise anında hesaplarına aktarabilecek.

30 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisinde 36 aylık vade seçenekleri sunuluyor. Bunun yanı sıra ilk taksit ödemesinde ise 3 aylık bir erteleme imkânı da bulunuyor.

SGK destekli kredi için hangi bankalara nasıl başvuru yapılır?

SGK destekli olarak verilecek olan ihtiyaç kredisine katılım sağlamak için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilecek. Kredi kullanımında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra, özel bankalardan olan Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden de başvuru yapabilirler. Özellikle kamu bankaları üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar en yakın banka şubelerine giderek kimliklerini ibraz etmek koşulu ile gelir belgesine gerek kalmadan kredi kullanabilecek.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen bireyler, ilk taksit ödemesinde 3 aylık erteleme fırsatından da faydalanabilecek. Kredi kampanyasına katalım sağlamak isteyen vatandaşlar kısa sürede içerisinde kredi sonucu öğrenebilecek. Kamu bankalarını tercih ettiklerinde düşük faiz oranlı kredilerden faydalanabilecek.

Denizbank veya Garanti Bankası üzerinden SGK destekli ihtiyaç kredisine katılım sağlamak için başvuru yapacak olan vatandaşlar cep telefonunun mesaj kısmına kredim yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını 3280 nolu numaraya göndermeleri gerekir. Özel bankaların yapmış olduğu kredi kampanyasına katılım sağlanmış olur. Bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak kampanya detaylarını buradan da kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu şekilde kredi alacak kişilere banka hızlı ve anında onay nasıl verdiğini ve faiz oranlarını sizlere söyleyecektir. Kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere, 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunulacaktır.

Garanti Bankası üzerinden özellikle kredi alacak kişilerin banka hesaplarına ödemeler yapılmaktadır. Garanti Bankası mobil uygulaması kullanan kişiler, başvuru yaparak kredilerini hemen aynı gün içinde kullanabilirler. Kredi notu uygun olan kişilere, banka şartları dahilinde kredi hemen aynı gün içinde mobil uygulama üzerinden verilmektedir. Emekli ve çalışan kişiler bu kredileri hemen alacakları gibi ayrıca kredi notu uygun olması durumunda da kredilerini kendi hesaplarında görebileceklerdir.