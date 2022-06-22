"PTT" ve 2 Banka, Emekliye 22000 TL Ödeme Verecek! Son Dakika!

PTT ve 2 Banka üzerinden yeni emekli kredisi kampanyasına katılabileceksiniz. PTT ve 2 banka üzerinden kredi almak isteyenlere banka hemen onay vereceğini açıkladı. PTT ve 2 banka üzerinden kredi almak istiyorsanız, emekli olmanız ve emekli maaşınızı bu bankadan almanız gerekmektedir. 22.000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, başvurunuzu hemen yapabilecek ve onaylanan bu tutarı anında hesabınıza atabileceksiniz. 22.000 TL'ye kadar kredi kampanyasına katılarak işlem yapmak isteyenler, başvurularını banka şubelerinden hemen yapabileceklerdir.

PTT kredisi başvurusu

PTT üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek işlemlerinizi yapabilirsiniz. PTT sms ile kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, PTT yaz boşluk bırak ve TC KİMLİK Numaranızı yazarak 3050 numarasına mesaj atın. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve kredinizi hemen hesabınıza yatıracaksınız. PTT üzerinden emekli maaşı almak için emekli maaşınızı e-devlet sistemi üzerinden taşıma yapabilir, ilk maaşınızı da PTT'den almanız durumunda sizlere kredi imkanı verilir. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi verilmektedir.

PTT emekli kredisi kampanyasına katılmak için işlem yapacak kişiler, PTT Aktifbank arasında verilen bu kampanyaya katılacaklardır.

Ziraat Bankası ve Denizbank

22.000 TL'ye kadar Ziraat Bankası ve Denizbank üzerinden kredi almak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredi alabileceksiniz. 3 ay ertelemeli kredi için banka şubelerine giderek kimlikle başvuru yapılır. Ayrıca kredi notu uygun olan kişiler DENİZBANK üzerinden SMS ile başvuru yapabiliyorlar. SMS ile kredi başvurusu için KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atarsanız denizbank cebimde kredi kampanyasına katılırsınız.

Ziraat bankası ve Denizbank yaptığı 22.000 TL emekli kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır. 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde banka şartlarına göre krediler hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır.