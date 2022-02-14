SGK Açıkladı! Emekli Maaşı Alanların Hesaplarına Para Yatıyor. SGK üzerinden emekli maaşı alan herkes bankalara başvuru yaparak yüksek limitli krediler kullanıyor. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT öncelikli olarak kredi verileceği duyurulan bankaların başında gelmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT şubelerinden alıyorsanız banka kredi notunuz düşük olsa bile devlet ve SGK destekli emekli kredisi kullanacaksınız.

100.000 TL'Ye kadar 24 ay vadeli olarak verilecek bu kredi kampanyasında başvuru yapacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme imkanı tanımaktadır. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde bankadan emekli maaşı almanız şart...

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT Emekli Kredisi

Emekli kredisi olarak 100.000 TL'ye kadar işlem yapacak olan kişilere Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT hemen onay verecek. Emekli maaşınızı bu 4 bankadan birisinden alıyorsanız hemen başvuruyu kendi maaş müşterisi olduğunuz banka şubesinden yapacaksınız. 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeye kadar ve 50.000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vadeye kadar kredi kullanacaksınız.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT ayrıca kredi alacak olan emeklilerin diğer bankalardaki olan borçlarını da kapatmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT şubelerinden ve resmi internet siteleri üzerinden istediğiniz zaman başvurunuzu yapabilir ve düşük faizlerle kredi kullanabilirsiniz.