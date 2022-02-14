Halkbank Yaptığı Açıklamada Bankalardan Kredi Alamayanlara Öncelik Tanıyacak ve O Kişilere 10.000 TL Verecek. Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyada son dakika olarak yeni bir 10.000 TL kredi haberi geldi. Son dakika banka resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuruda banka hemen sonuç vereceği yeni kredi paketini tanıttı.

Halkbank ülkemizde kamu bankası olarak hizmet veren bankalardan birisidir. Banka üzerinden kredi kullanacak olan kişilere hemen sonuç veren bu banka düşük faizlerle 36 ay vadeye kadar kredi vermeye devam ediyor. 10.000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişiler emekli ve sigortalı olarak çalışıyorsa, banka kredi notu düşük olsa bile 10.000 TL kullanacaklardır. Banka ayrıca bu kredilerde 3 ay erteleme yapmaktadır.

Halkbank 10.000 TL Kredi

Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapabileceklerdir. Bankadan yapılan başvurularda şube yetkisinde hemen sonuç verilecek ve bu sonuca göre kredi kullanıp kullanmadığınız belli olacaktır. Ayrıca banka resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi kullanmak isteyenlere işlem yapmaktadır.

Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşlarını bu bankadan alma şartı vardır. İhtiyaç kredisi alacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vadeli kredilerin başvurularını istedikleri zaman yapabilirler.

Özellikle banka hesabı olan ve daha önce bu bankadan kredi kullanan kişilerde Halkbank'ın yaptığı bu kampanyaya katılarak hemen kredi imkanından faydalandırmaktadır. Bunun için bankanın mobil uygulamasına internet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler ayrıca banka ATM'si ve müşteri hizmetleri numarasını arayarak da 7 gün 24 saat başvuru yapabilirler.