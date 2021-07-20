Şeyma Subaşı'dan Mohammed Alsaloussi’ye Gönderme

Sosyal medyanın popüler kullanıcısı Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaptığı sırada ayrılmış olduğu Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin yapmış olduğu açıklamalar ardından bir paylaşım gerçekleştirdi. Eski sevgilisinin “ilişkiyi ben bitirdim” sözlerinden sonra manidar bir paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı, dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımın altına “Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin” şeklinde bir yazı yazan ünlü isem paylaşımı ile adından söz ettirdi.

2018 yılında Acun Ilıcalı ile boşanma kararı alması ardından İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan fakat aradığı mutluluğu yine bulamayan ünlü sosyal medya kullanıcısı Şeyma Subaşı, Ocak ayında yeni bir aşka yelken açtığını takipçileri ile paylaşmıştı. Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile beraber olan Şeyma Subaşı son olarak evlilik hazırlığı yapıyordu.

“Ben onun malı olmaktan mutluyum” şeklinde kullanmış olduğu ifadeler ile gündemde yer alan ve kendisi için uçak kapatan Mısırlı iş adamı sevgilisi ile uzun süre boyunca magazin gündeminin en üst sıralarında yer alan ünlü isim Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay evlilik teklifi alması sonrasında hamile olduğunu takipçileri ile paylaşmıştı. Fakat hamile olduğunu duyurması ardından yapmış olduğu paylaşımı kısa süre içerisinde kaldıran ünlü isim, iki gün sonra da bebeğini kaybettiğini ifade eden bir paylaşım gerçekleştirmişti.

Daha sonra Mısırlı iş adamı sevgilisi ile ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Şeyma Subaşı, önemli açıklamalara imzasını attı. Son bir ayda pek çok haber ile Türk basınında sıkça konuşulan ilişkinin bitme konusu merak edilirken Mısırlı iş adamı sessizliğini bozmuş ve ilişkilerinin bitmesini isteyen tarafın kendisi olduğunu belirtmişti. Bunun yanı sıra eski sevgilisi Şeyma Subaşı ile yaşam stillerinin farklı olduğunu belirten Mohammed Alsaloussi, ünlü isim Şeyma Subaşı'nın beraberliklerini çok göz önünde yaşadığını da ifade etmeyi ihmal etmemişti. Yapılan bu açıklamalar sonrasında Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım eski sevgilisine gönderme olarak yorumlandı.